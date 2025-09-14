Asia Cup 2025: कौन सी टीम है भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती? आकाश चोपड़ा ने दिया सटीक जवाब

Aakash Chopra, India vs Pakistan: एशिया कप के 17वें सीजन का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाया हुआ है. टूर्नामेंट के लीग चरण का सबसे बड़ा मुकाबला आज (14 सितंबर 2025) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय खिलाड़ियों के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए क्रिकेट के धुरंधरों का मानना है कि भारतीय टीम यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी. देश के कई क्रिकेट प्रेमियों का सवाल है कि टूर्नामेंट में कौन सी टीम भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. अगर आपका भी कुछ वैसा ही सवाल है तो टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने उसका सटीक जवाब दिया है. 47 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्रिकेट प्रेमी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे लगता है सीधा फाइनल में चुनौती आएगी यार.'

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'इसकी वजह वह (फाइनल मैच) एक नॉकआउट गेम होगा. यह जो फॉर्मेट है, यह चुनौतीपूर्ण है. क्योंकि टी20 फॉर्मेट है. इसमें छोटे लक्ष्य बन रहे हैं.' आकाश ने चीजों को समझाते हुए कहा कि जब 200 प्लस वाले मुकाबले होते हैं तो जीत का अंतर काफी बड़ा होता है. मगर स्कोर जब छोटे होते हैं तो दूसरी टीमों को करीब आने का मौका मिलता है. जिससे मैच काफी करीबी हो जाता है.

एक अन्य फैन ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा? इसके जवाब में भारतीय दिग्गज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है. वह सोचेंगे जरूर मगर खेलाएंगे नहीं. यह ताज्जुब की बात है. क्योंकि जब टी20 फॉर्मेट का आगाज हुआ था तब तेज गेंदबजों का दबदबा था. लोग कहते थे स्पिनरों को क्यों ही रखना. मगर समय बदल चुका है. हम तो कह रहे हैं कि सारे स्पिन खेला लो.'

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम.

