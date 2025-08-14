कौन है मौजूदा समय का बेस्ट टी20 फिनिशर? भारतीय दिग्गज ने बताया सटीक नाम

Aakash Chopra Big Statement: क्रिकेट जगत में जैसे सबसे महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों की चर्चा होती रहती है. ठीक वैसे ही समय-समय पर मैच फिनिशर के बारे में भी बात होती रहती है. खास लिस्ट में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल बेवन और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. मौजूदा समय में दुनिया का सबसे महान फिनिशर कौन है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने दिया है.

47 वर्षीय पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर बल्लेबाज टिम डेविड की जमकर सराहना की है. यही नहीं आकाश ने उन्हें मौजूदा समय का बेस्ट टी20 फिनिशर भी करार दिया है.

चोपड़ा ने कहा, 'बंदा अलग दम पर खेल रहा है भाई. बैटिंग इस प्रकार से कर रहा है कि मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा. आरसीबी की क्या डील रही यार. उन्होंने विल जैक्स को जाने दिया. जिसपर बहुत चर्चा हुई. लेकिन उन्होंने तो कहा हमें चाहिए टिम डेविड जो नीचे बैटिंग कर सकता है. डेविड उन्हें मैच जिताए. टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाई. पर टिम डेविड. मेरे हिसाब से साढ़े तीन चार करोड़ के बीच आ गए थे. संभवतः यह मौजूदा समय के बेस्ट टी20 फिनिशर हैं.'

2025 में जमकर चला रहा है टिम का बल्ला

जारी साल में टिम डेविड का बल्ला जमकर चल रहा है. खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से उन्होंने पांच मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 88.33 की औसत से 265 रन निकले हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 212 का रहा है. मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने इस बीच एक शतक और दो अर्धशतक भी लगाए हैं.

