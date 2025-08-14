आकाश चोपड़ा ने कर दी भविष्यवाणी, IPL 2026 की नीलामी में ये खिलाड़ी बिकेगा सबसे महंगा

Aakash Chopra, IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में अभी काफी दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने एक बयान से सनसनी मचा दी है. 47 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि इस बार की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. भारतीय पूर्व क्रिकेटर की ये बात सच साबित भी हो सकती है. क्योंकि चोट से वापसी के बाद ग्रीन का बल्ला जमकर चल रहा है. यही नहीं आईपीएल में वह पहले भी शिकरत कर चुके हैं. इस दौरान उनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है. जिसे देखते हुए आकाश ने ये बड़ी बात कही है.

पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कहा, 'मुझे लगता है ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं ये. चोट के बाद से इनके बल्लेबाजी की फॉर्म जबर्दस्त है. गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गेंदबाजी करनी भी शुरू कर देंगे. जब गेंदबाजी करनी शुरू कर देंगे और बल्लेबाजी जिस तरीके से कर रहे हैं. इसका मतलब है लोग इनके ऊपर काफी पैसा उड़ाने वाले हैं.'

2025 में टी20 खेलते हुए ग्रीन का प्रदर्शन

चोट से वापसी करने के बाद ग्रीन को ज्यादातर मौकों पर बल्लेबाजी करते हुए ही देखा गया है. उन्होंने टॉप क्रम में मौका दिया जा रहा है. जहां उन्होंने अपने खेल से हर किसी को दीवाना बना दिया है. जारी साल में उन्होंने खबर लिखे जाने तक सात मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 49.8 की औसत से 249 रन निकले हैं. ये रन उन्होंने 171.72 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

ग्रीन का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

वहीं बात करें ग्रीन के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर लिखे जाने तक 20 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 19 पारियों में 34.13 की औसत से 512 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम छह अर्धशतक दर्ज है. यहां उनका एक मैच में खेला गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 62 रनों का है.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने इतने ही मुकाबलों की 12 पारियों में 23.25 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं. टी20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 35 रन खर्च कर तीन विकेट है.

