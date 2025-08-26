विज्ञापन
रोहित-पोंटिंग-पैट कमिंस नहीं, आकाश चोपड़ा ने इस खिलाड़ी को चुना टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का सबसे महान कप्तान

Aakash Chopra Picks Greatest Test Captain of World Cricket: पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान ने रिकी पोंटिंग, महेंद्र सिंह धोनी, बेन स्टोक्स और पैट कमिंस को छोड़ा पीछे.

Aakash Chopra Picks Greatest Test Captain of World Cricket
  • आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली को विश्व क्रिकेट का सबसे महान टेस्ट कप्तान माना है, कई दिग्गजों से ऊपर रखा है
  • कोहली की कप्तानी में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती और टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पहुंचा
  • कोहली के नेतृत्व में भारत ने 68 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 40 जीत, 11 ड्रॉ और 17 हार शामिल हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Aakash Chopra Picks Greatest Test Captain of World Cricket Ever: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक फायर राउंड सेशन में बड़ा बयान दिया है. जब उनसे पूछा गया कि विश्व क्रिकेट का अब तक का सबसे महान टेस्ट कप्तान कौन है, तो उन्होंने विराट कोहली का नाम सबसे आगे रखा. चोपड़ा ने इस दौरान कोहली को उन दिग्गज कप्तानों से ऊपर चुना जिनमें रिकी पोंटिंग, महेंद्र सिंह धोनी, बेन स्टोक्स और पैट कमिंस जैसे दिग्गज शामिल थे.

विराट कोहली क्यों हैं सबसे महान टेस्ट कप्तान?

 कोहली की कप्तानी में भारत ने लगातार कई टेस्ट सीरीज जीतीं. भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंची. इसके साथ फिटनेस, आक्रामक रवैया और जीत का जज्बा उनकी कप्तानी की पहचान रहा जिसने टीम को उन्होंने एक आत्मविश्वासी और लड़ाकू टेस्ट यूनिट बनाया.

बतौर टेस्ट कप्तान कोहली ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जो यकीनन चौकाने वाले रहे हैं. कोहली की कप्तानी में भारत ने 68 मैच खेले जिसमें 40 में भारत को जीत मिली. इसके अलावा 11 टेस्ट ड्रा रहे. वहीं, 17 टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि जब कोहली ने भारत की कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में ली थी तो भारत की टेस्ट रैंकिंग 7 थी अब जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तो उस समय भारत की टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 थी. 

बतौर कप्तान विराट कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड

1). एक कैलेंडर ईयर में चार विदेशी टेस्ट जीत: कोहली बतौर कप्तान ऐसा कमाल करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं. साल 2021 में कोहली की कप्तानी में भारत ने  ब्रिस्बेन, लॉर्ड्स, ओवल और सेंचुरियन में टेस्ट जीते, 2018 में इस उपलब्धि की बराबरी की जब भारत ने जोहान्सबर्ग, नॉटिंघम, एडिलेड और मेलबर्न में अपना जीत का अभियान शुरू किया था.

2). सेंचुरियन में जीतने वाले पहले एशियाई: कोहली तीसरे कप्तान और सेंचुरियन में टेस्ट जीत दर्ज करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं, पहले दो साल 2000 में इंग्लैंड के नासिर हुसैन और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क हैं.

3). SENA देशों में एशियाई कप्तान द्वारा सर्वाधिक टेस्ट जीत: यह 23 टेस्ट में कोहली के नेतृत्व में सातवीं जीत है (13 हारे और 3 ड्रॉ रहे हैं) SENA देशों में किसी एशियाई कप्तान द्वारा सबसे अधिक जीत है, विदेशों में खेले गए टेस्ट में कोहली ने 36 में से 16 टेस्ट जीते हैं.

4). सेंचुरियन जीतने वाले एकमात्र भारतीय: विराट कोहली सेंचुरियन में टेस्ट जीत के लिए भारत का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने, जबकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में गेम जीते थे, रिकॉर्ड के लिए, साउथ अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए 27 मैचों में से 21 में जीत हासिल की है.

5). दो बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने वाले एकमात्र एशियाई कप्तान: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ, विराट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचों में अपनी टीम को दो जीत दिलाने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए.इससे पहले, भारत ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंड डे में टेस्ट जीता था. उस दौरा ने सीरीज 2-1 से जीती थी. 

6). साउथ अफ्रीका में दो टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान: 33 वर्षीय कोहली कप्तान के तौर पर भारत को दक्षिण अफ्रीका में दो टेस्ट मैच जीत दिलाने में सफल रहे, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं. इससे पहले, भारत ने 2018 में कोहली की कप्तानी में एक टेस्ट मैच जीता था. 

