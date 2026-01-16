IND vs NZ: आखिरी वनडे से पहले आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

Aakash Chopra Prediction on Rohit Sharma and Virat Kohli Form: पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदा वनडे फॉर्म की तारीफ की है. यह कहते हुए कि कोहली शायद अपने जीवन की सबसे अच्छी वनडे फॉर्म में हैं, उन्होंने रविवार को इंदौर में भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के निर्णायक मैच में रोहित को शतक बनाते देखने की इच्छा जताई. ANI से बात करते हुए, आकाश चोपड़ा ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के शतक और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उनके अर्धशतकों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मौजूदा न्यूजीलैंड सीरीज में भी क्रीज पर रहते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है.

चोपड़ा ने आगे कहा कि इस समय रोहित की वनडे फॉर्म को आंकना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मौजूदा सीरीज के बाद अगला वनडे काफी दूर है, और बल्लेबाज को किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है.

रोहित शर्मा को लेकर आकाश चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी

आकाश चोपड़ा ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्होंने एडिलेड में अच्छी बल्लेबाजी की, सिडनी में शतक बनाया, और दक्षिण अफ्रीका सीरीज में अर्धशतक बनाए. मौजूदा सीरीज में भी, उन्होंने जितने समय बल्लेबाजी की, उतने समय वह अच्छे दिखे हैं. मुझे नहीं लगता कि इस समय रोहित शर्मा को आंकना तर्कसंगत है, क्योंकि अगला वनडे न्यूजीलैंड सीरीज के बाद लगभग छह महीने दूर है. उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है. उम्मीद करते हैं कि हमें मौजूदा सीरीज के आखिरी मैच में इंदौर में रोहित को शतक बनाते हुए देखने को मिले."

कोहली की मौजूदा ODI फॉर्म पर आकाश चोपड़ा ने कहा

चोपड़ा ने विराट कोहली की मौजूदा वनडे फॉर्म की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस दिग्गज बल्लेबाज को वनडे में पहले कभी इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते नहीं देखा.

"अगर वर्ल्ड कप कल होता तो आप मुझसे यह सवाल नहीं पूछते. मेरा नजरिया यह है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी के बारे में सवाल 2027 तक इंतजार करना चाहिए. हालांकि, जिस तरह से वह अभी खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने उन्हें वनडे में कभी इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते देखा है."

हाल में शानदार फॉर्म में रहे हैं कोहली और रोहित

कोहली और रोहित अब सिर्फ वनडे खिलाड़ी हैं, हाल ही में शानदार फॉर्म में रहे हैं. जहां रोहित शर्मा ने अपनी पिछली 10 50-ओवर की पारियों (दो विजय हजारे मैचों सहित) में दो शतक और तीन अर्धशतक के साथ 553 रन बनाए हैं, वहीं कोहली ने अपनी पिछली 10 50-ओवर की पारियों में तीन शतक और चार अर्धशतक सहित 700 रन बनाए हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले, टीम इंडिया कई चोटों से जूझ रही है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा, दोनों ही इस बड़े इवेंट के लिए भारत की टीम में शामिल हैं, लेकिन वे भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I मैच नहीं खेल पाएंगे. ESPNcricinfo के अनुसार, वाशिंगटन सुंदर पांच मैचों की सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, तिलक T20I मैच निश्चित रूप से नहीं खेल पाएंगे और "टेस्टिकुलर टॉर्शन सर्जरी" के बाद वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं.

आकाश चोपड़ा ने माना कि यह थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी भी कुछ समय है और उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम इस बड़े इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार होगी.

चोपड़ा ने ANI से कहा, "यह निश्चित रूप से थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन आज 15 जनवरी है, और हमारा पहला T20 वर्ल्ड कप मैच 7 फरवरी को है. इसलिए, उम्मीद करते हैं कि चोटें कोई समस्या न बनें और जब तक वर्ल्ड कप शुरू हो, टीम पूरी तरह से तैयार हो जाए."