AAJ KE MATCH: भारत महिला टीम से UAE फाइनल तक, आज खेले जाएंगे कई बड़े मुकाबले, देखें पूरा शेड्यूल

Smriti MandhanaNDTV
AAJ KE MATCH: क्रिकेट फैंस के लिए शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर का दिन बेहद रोमांचक रहने वाला है. एक ओर भारत और जिम्बाब्वे महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होगा, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच यूएई ट्राई-नेशन सीरीज का फाइनल खेला जाएगा. इसके अलावा बांग्लादेश में वेस्टइंडीज का अभ्यास मैच, अफ्रीका सब-रीजनल क्वालिफायर के मुकाबले और दक्षिण अफ्रीका की टी20 चैलेंज लीग में भी रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे.
वेस्टइंडीज का बांग्लादेश दौरा, 2026
- बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड XI बनाम वेस्टइंडीज, अभ्यास मैच का दूसरा दिन - सुबह 9:30 बजे, ढाका
जिम्बाब्वे महिला टीम का भारत दौरा, 2026
- भारत महिला बनाम जिम्बाब्वे महिला, पहला वनडे - दोपहर 2:00 बजे, बीसीए स्टेडियम, कोटांबी, वडोदरा
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका सब-रीजनल क्वालिफायर C, 2026
- नाइजीरिया बनाम मोजाम्बिक, सातवां मैच - दोपहर 2:30 बजे, नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 1, अबुजा
- जाम्बिया बनाम लेसोथो, आठवां मैच - दोपहर 2:30 बजे, नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 2, अबुजा
- गाम्बिया बनाम युगांडा, नौवां मैच - शाम 6:30 बजे, नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 2, अबुजा
यूएई में वनडे ट्राई सीरीज, 2026
- अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, फाइनल - शाम 5:00 बजे, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह
सीएसए टी20 चैलेंज, 2026
- डॉल्फिन्स बनाम साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, पूल A - रात 9:30 बजे, किंग्समीड, डरबन
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