टीम इंडिया के भीतर ‘नए दौर’ की आहट, क्या रोहित शर्मा की होगी छुट्टी? कोच गंभीर के अंदाज ने फैंस की बढ़ाई टेंशन

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज़ के दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर एडिलेड ओवल के नेट्स पर सबसे पहले पहुंचे. हमेशा की तरह उन्होंने जमकर अभ्यास किया, थ्रोडाउन लिए और स्पिन-फास्ट गेंदबाजों दोनों का सामना किया, लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान उनका मूड और शरीर की भाषा कुछ अलग दिखाई दी, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई.

अभ्यास के बाद नहीं दिखे सामान्य मूड में

खबरों के अनुसार, रोहित नेट्स सेशन के बाद टीम होटल लौटते समय अपने सामान्य उत्साही रूप में नहीं दिखे. आमतौर पर वह मीडिया और फैंस से मुस्कुराकर बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार वे चुपचाप मैदान से निकल गए. बताया जा रहा है कि इसी दौरान टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और चयन समिति सदस्य शिव सुंदर दास युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ लंबी चर्चा में व्यस्त दिखे.

रोहित और जायसवाल के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा

माना जा रहा है कि जायसवाल, शुभमन गिल के साथ ओपनिंग स्लॉट के लिए मजबूत दावेदार बनते जा रहे हैं. गिल को हाल ही में भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद यह संकेत मिला कि चयनकर्ता भविष्य की योजना बना रहे हैं, जहां रोहित की भूमिका सीमित हो सकती है.

कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते थे रोहित

रिपोर्टों के मुताबिक, रोहित शर्मा का वनडे कप्तानी से हटना उनकी स्वैच्छिक इच्छा नहीं थी, बल्कि यह निर्णय चयन समिति और टीम प्रबंधन ने लिया. बताया जाता है कि रोहित आगे भी कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन बदलाव को लेकर चयनकर्ताओं ने यह फैसला मजबूरी में किया.

फिटनेस बेहतर, पर फॉर्म पर सवाल

हालांकि 38 वर्षीय रोहित शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में फिटनेस के मामले में शानदार सुधार किया है, लेकिन उनका हालिया फॉर्म चिंता का कारण बना हुआ है. पहले वनडे में वह केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी फिटनेस भले ही प्रभावित करे, लेकिन निरंतर रन न बनाने की स्थिति में उनका टीम में स्थान लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा.

टीम इंडिया के भीतर ‘नए दौर' की आहट?

कोच गंभीर, अगरकर और चयनकर्ताओं की जायसवाल से हुई बातचीत ने इस संभावना को और बल दिया है कि भारतीय वनडे टीम अब “पोस्ट-रोहित एरा” की तैयारी में जुटी है. हालांकि अभी तक टीम प्रबंधन ने इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन एडिलेड में रोहित का यह अभ्यास सत्र आने वाले दिनों में कई बदलावों की ओर इशारा कर सकता है.