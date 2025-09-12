60 साल की उम्र, फिर भी सरदार जी का जोश नहीं हुआ कम, IND vs PAK मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे सात समंदर पार

- INDvs PAK की क्रिकेट टीमें एशिया कप के 17वें सीजन में आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं, जिससे उत्साह बढ़ा है
- पंजाब के 60 वर्षीय अजीत सिंह खुराना IND vs PAK मैच देखने के लिए दुबई रवाना हुए हैं
- अजीत सिंह ने पिछले 25 साल में मोहाली में एक लाइव मैच देखा था और अब दुबई जाकर फिर से मैच का आनंद लेना चाहते हैं
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एक बार फिर से मंच सच चुका है. दुनिया की दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के 17वें सीजन में आमने-सामने होने के लिए तैयार है. क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर काफी उत्साह भी है. लोगों ने दुबई के लिए रुख करना शुरू कर दिया है. पंजाब के एक ऐसे ही फैन अजीत सिंह खुराना हैं. खुराना साहब की उम्र 60 साल है. मगर मैच देखने का उत्साह अब भी कम नहीं हुआ है. वह भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के लिए दुबई रवाना हो गए हैं.
कौन जीतेगा मैच?
खुराना साहब से जब पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत में किस टीम को जीत मिलेगी? तो जवाब में उन्होंने टपाक से भारतीय टीम का नाम लिया. अजीत सिंह खुराना के बेटे संदीप खुराना भी क्रिकेटर हैं. मौजूदा समय में वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिरकत करते हैं. बेटे का ही मन था कि वह दुबई जाकर भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लुत्फ उठाएं.
लुधियाना के 60 साल के अजीत सिंह भारत-पाकिस्तान का मैच देखने को super excited हैं. कहते हैं अभिषेक शर्मा को देखने जा रहा हूं भारत जरूर मैच जीतेगा. #AbhishekSharma #AsiaCup2025 #indiaVsPakistan pic.twitter.com/DxVHhGJIDa— Dr. Vimal Mohan (@Vimalsports) September 12, 2025
25 साल पहले मोहाली में देखा था क्रिकेट
अजीत सिंह खुराना ने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि करीब 25 साल पहले उन्होंने मोहाली में एक लाइव क्रिकेट मैच देखा था. उसके बाद अब जाकर देखेंगे. हालांकि, इस बीच वह टेलीविजन पर मैच का लुत्फ उठाते रहते थे.
अभिषेक शर्मा से है उम्मीद
अजीत जी ने बातचीत के दौरान अभिषेक शर्मा की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, 'हमारे पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वाहेगुरु से प्रार्थना करते हैं कि इस मैच में भी वह शानदार खेल दिखाएंगे.' उन्होंने एशिया कप के लिए टीम इंडिया को अपना पसंदीदा बताया है. खुराना साहब का कहना है, 'भारत एशिया कप जीतेगा.'
