VIDEO: पहली गेंद, पहला विकेट, अर्जुन तेंदुलकर ने खोला 'पंजा', बल्लेबाजी में भी खूब चला बल्ला

Arjun Tendulkar Takes 5 Wickets in KT Ramesh Memorial Tournament: अर्जुन तेंदुलकर ने डॉक्टर के टी मेमोरियल टूर्नामेंट में पांच विकेट चटकाते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

Arjun Tendulkar
  • अर्जुन तेंदुलकर ने डॉक्टर के टी मेमोरियल टूर्नामेंट में गोवा की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया
  • उन्होंने बल्लेबाजी में 36 रन बनाए और गेंदबाजी में पांच विकेट लेकर टीम को मजबूत किया
  • अर्जुन ने अनिरुद्ध साबले और महेश म्हास्के सहित महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया
Arjun Tendulkar Takes 5 Wickets in KT Ramesh Memorial Tournament: सचिन तेंदुलकर के बेटे एवं भारतीय क्रिकेट के उभरते युवा ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने डॉक्टर के टी मेमोरियल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्होंने गोवा की तरफ से शिरकत करते हुए महाराष्ट्र की मजबूत टीम को तहस नहस कर दिया है. उनके बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा रन बनाए. उसके बाद गेंदबाजी में अनिरुद्ध साबले को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया. वह यहीं नहीं रुके साबले के बाद उन्होंने उनके साथी सलामी जोड़ीदार महेश म्हास्के को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया. 

अर्जुन की धारदार गेंदबाजी का असर उनके साथी खिलाड़ियों पर भी दिखा. लखमेश पवने ने यश क्षीरसागर को आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद अर्जुन ने फिर से मोर्चा संभाला और दिग्विजय पाटिल को ढेर कर दिया. जिसके साथ ही महाराष्ट्र की टीम मुश्किल में पड़ गई. उन्होंने महज 15 रनों पर ही अपने शुरुआती चार विकेट गंवा दिए थे. 

शुरुआती चार विकेट गिरने के बाद मेहुल पटेल ने मोर्चा संभाला. मगर वह भी महाराष्ट्र की पारी को कुछ खास संवारने में नाकामयाब रहे. पारी के 39वें ओवर में तेंदुलकर ने वापसी करते हुए मेहुल को आउट कर दिया. 

तेंदुलकर के इस धारदार गेंदबाजी के बाद सबको उम्मीद जगने लगी थी कि वह इस मैच में 'पंजा' खोल सकते हैं. युवा ऑलराउंडर ने अपने चाहने वालों को निराश भी नहीं किया. महाराष्ट्र के 11वें नंबर के बल्लेबाज नदीम शेख को उन्होंने दीपराज गांवकर के हाथों कैच आउट करते हुए 'फिफर' पूरा किया. 

अर्जुन की कहर बरपाती गेंदबाजी का परिणाम यह रहा कि महाराष्ट्र की पूरी टीम महज 136 रनों पर ढेर हो गई. गेंदबाजी में 'फिफर' लेने से पहले अर्जुन बल्लेबाजी में 36 रन बनाने में कामयाब हुए थे. 

Goa, Arjun Sachin Tendulkar, Cricket
