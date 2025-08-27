CPL 2025: 1 गेंद में 22 रन...आईपीएल 2025 में सबसे तेज अर्द्धशतक लगाने वाले RCB स्टार का आया तूफान

Romario Shepherd Scored 22 runs on just one legal delivery: वेस्टइंडीज के लंबे कद के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने आईपीएल 2025 में धूम मचाई थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस बल्लेबाज ने सीजन का सबसे तेज अर्द्धशतक लगाया था. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 14 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा था और वह आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने गेंद से भी अपना जलवा दिखाया था. लेकिन शेफर्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के लिए सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मैच में जो हासिल किया वह उनके अपने मानकों के अनुसार अकल्पनीय है.

रोमारियो शेफर्ड ने सातवें नंबर पर आकर गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के लिए 34 गेंदों में 73 रन बनाए. हालांकि 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो हुआ वह किसी की कल्पना से परे था. गेंदबाज ओशाने थॉमस के लिए यह ओवर भुलने वाला रहा. 15वें ओवर की तीसरी गेंद पहले नो-बॉल गई और फिर वाइड करार दी गई. फिर, थॉमस ने एक और नो-बॉल फेंकी जिस पर शेफर्ड ने छक्का जड़ दिया. शेफर्ड को एक और फ्री-हिट मिली क्योंकि यह भी एक नो-बॉल थी और उन्होंने एक और छक्का लगाकर गेंदबाजों को इसकी सजा दी. इसके बाद उन्होंने एक और छक्का लगाया. इस तरह रोमारियो शेफर्ड ने एक लीगल डिलवरी पर 22 रन बटोर लिए.

Romario Shepherd Scores 20 Runs Off One Legal Ball In CPL. #CPL25 pic.twitter.com/PRk0PA2oLc — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) August 27, 2025

बात अगर मैच की करें तो गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच हुए मैच में अमेजन वॉरियर्स 202 रन बनाने के बावजूद 11 गेंद पहले 4 विकेट से मैच हार गई. डैरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. 12.1 ओवर में 78 के स्कोर पर 5 विकेट खोकर टीम संघर्ष कर रही थी. लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रोमारियो शेफर्ड ने अकेले दम सेंट लुसिया के गेंदबाजों की जोरदार धुनाई करते हुए स्कोर को 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 तक पहुंचा दिया.

शेफर्ड 34 गेंद पर 7 छक्के और 5 चौके की मदद से 73 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्हें इफ्तिखार अहमद (27 गेंद पर 33 रन) और ड्वेन प्रिटोरियस (6 गेंद पर 18 रन) का अच्छा साथ मिला. 203 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी सेंट लुसिया किंग्स के लिए शेफर्ड जैसी पारी अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे ने खेली. ऑगस्टे ने 35 गेंद पर 4 छक्के और 6 चौके की मदद से 73 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. टिम सिफर्ट ने 24 गेंद पर 37 और टिम डेविड ने 15 गेंद पर 25 रन बनाए. सेंट लुसिया ने 18.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया.

