16 दिन बाकी: खिलाड़ी खेलना चाहते हैं टी-20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश क्या करेगा ? आ गई फैसले की घड़ी

BCB T20 WC 2026 Venue Change Demand: मुस्तफिज़ुर रहमान-IPL विवाद के बाद से बांग्लादेश अपने वेन्यु को भारत से शिफ़्ट कर श्रीलंका में किये जाने की मांग पर अड़ा हुआ है.

BCB T20 WC 2026 Venue Change Demand:

BCB T20 WC 2026 Venue Change Demand: आईसीसी बोर्ड की बैठक बुधवार को होनी है जिसमें टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर फैसला लिया जायेगा.  बांग्लादेश को ग्रुप चरण के चारों मैच भारत में खेलने हैं जिनमें से पहले तीन कोलकाता में और एक मुंबई में होना है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने हालांकि अपनी सरकार के समर्थन से भारत जाने से इनकार किया है और उसके मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है. दूसरी ओर बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहते हैं, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने इस बारे में कहा कि, आपने देखा है कि हमने टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता कि हम किस देश में जा रहे हैं या किसके खिलाफ खेलेंगे. मेरी तरह, पूरा बांग्लादेश अब अनिश्चित है.

दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप खेलने को तैयार नहीं होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल होने का मौक़ा मिल सकता है. बांग्लादेश ने पिछली बैठक में अपना ग्रुप बदलकर ग्रुप C से B में जाने की मांग रखी ताकि उसे अपने मैचों को श्रीलंका में खेलने का मौक़ा मिले. 

मुस्तफिज़ुर-IPL विवाद से शुरू हुई मुश्किल

मुस्तफिज़ुर रहमान-IPL विवाद के बाद से बांग्लादेश अपने वेन्यु को भारत से शिफ़्ट कर श्रीलंका में किये जाने की मां पर अड़ा हुआ है. इस बीच कई विवाद हुए और आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत के दौर भी चले. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफ़िज़ुर-आईपीएल विवाद के बाद सुरक्षा का मुद्दा उठाकर भारत आने से इंकार कर दिया. इसी दौरान बांग्लादेश टीम के कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी बोर्ड के अधिकारियों की टिप्पणी पर भड़क गए. बोर्ड के एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ और इस्तीफ़ा भी देना पड़ा. ऐसे में मीडिया में इसे लेकर अटकलबाज़ी तेज़ हो गई कि  

'स्कॉटलैंड से नहीं हुई बात'

BBC की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने क्रिकेट स्कॉटलैंड से इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया है. क्रिकेट स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने भी कहा है कि उन्होंने ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सम्मान' में आईसीसी के इस बारे में कोई बात नहीं की है. 2009 में ज़िंबाब्वे की टीम इंग्लैंड में हुए टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तब भी स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल होने का मौक़ा मिल गया था. ऐसे में लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर कई विकल्प सामने आ सकते हैं.

पहला विकल्प- बांग्लादेश बोर्ड मान जाए बात

क्रिकेट का ख्याल रखते हुए बांग्लादेश थोड़े-बहुत बदलाव के साथ आईसीसी की बात मानकर भारत में ही कोलकाता या दूसरे वेन्यु पर क्रिकेट खेलने को तौयार हो जाए. 

दूसरा विकल्प- आईसीसी एकदम नहीं माने  

आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानकर उनके मैचों का आयोजन नहीं करवाए और उनके प्वाइंट्स विपक्षी टीमों को दे दिए जाए. ऐसा 1996 के वर्ल्ड कप के ददौरान हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने सुरक्षा के लिहाज़ से श्रीलंका जाने से मना कर दिया था.

तीसरा विकल्प- ग्रुप बदल दिया जाए 

आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी टीम के ग्रुप बदलने की मांग मान ले. बांग्लादेश फिलहाल ग्रुप C का हिस्सा है और उसे अपने ग्रुप के सारे मैच भारत में खेलने हैं. बांग्लादेश ग्रुप C से निकलकर ग्रुप B में जाना चाहता है जिसके मैच श्रीलंका में होने हैं. लेकिन ऐसे में ग्रुप-B की किस दूसरी टीम को बदला जा सकेगा ये फ़ैसला आसान नहीं होगा. 

ग्रुप-C: बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज 
ग्रुप-B: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ओमान, श्रीलंका, जिंबॉब्वे
ग्रुप-A: भारत, नामीबिया, हॉलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका 
ग्रुप-D: अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात

चौथा विकल्प- एक और बातचीत की गुंजाइश

चौथा विकल्प फ़िलहाल ये भी हो सकता है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इमरजेंसी मीटिंग होकर बड़ा फ़ैसला लिया जाए. इसमें मसले को सुलझाने के लिए सरकारें भीशामिल हो सकती हैं. आईसीसी वर्ल्ड कप के तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 7 फ़रवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेलना है.

