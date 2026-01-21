विज्ञापन
विशेष लिंक

हार्ट अटैक के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल आई महिला, दाएं तरफ दिल देखकर ठिठक गए डॉक्टर्स, भारत का दुर्लभ मामला

नागपुर में 70 वर्षीय महिला के सीने में दर्द और सांस की तकलीफ की जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि उनका हृदय सामान्य बाईं ओर नहीं, बल्कि दाहिनी ओर है. यह जन्मजात और बेहद दुर्लभ स्थिति है, जो 70 साल की उम्र में सामने आना अपने आप में असाधारण माना जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
हार्ट अटैक के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल आई महिला, दाएं तरफ दिल देखकर ठिठक गए डॉक्टर्स, भारत का दुर्लभ मामला
दाहिनी तरफ दिल और 90% ब्लॉकेज, डॉक्टरों ने कर दिखाया नामुमकिन से मुमकिन

Right Sided Heart Case: प्रकृति के नियमानुसार मानव शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों का एक निश्चित स्थान होता है, जहां हृदय सामान्यतः बाईं ओर स्थित होता है, लेकिन नागपुर में एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आया है जिसने चिकित्सा जगत को हैरान कर दिया है. सावनेर निवासी एक 70 वर्षीय महिला को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के कारण नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

हैरान करने वाला मेडिकल केस (Nagpur rare medical case)

शुरुआती जांच और ईसीजी के दौरान हृदय की स्थिति को लेकर संदेह हुआ, जिसके बाद प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ. हितेंद्र भागवतकर ने जब इको जांच की, तो पता चला कि महिला का हृदय बाईं ओर के बजाय दाहिनी ओर स्थित है. डॉक्टरों के अनुसार, जन्मजात अंगों की ऐसी स्थिति और 70 वर्ष की आयु में इसका पता चलना वैश्विक स्तर पर संभवतः तीसरा या चौथा मामला है और भारत में यह अपनी तरह का एकमात्र दुर्लभ केस हो सकता है.

हार्ट अटैक के बाद बड़ा खुलासा (70 year old woman heart surgery)

चुनौती केवल निदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उपचार भी बेहद जटिल था क्योंकि हृदय के दाहिनी ओर होने के कारण सभी रक्त वाहिकाएं भी उल्टी दिशा में थीं. डॉ. भागवतकर और उनकी अनुभवी टीम ने इस जटिलता के बावजूद सफलतापूर्वक एंजियोग्राफी की, जिसमें मुख्य रक्तवाहिनी LAD में 90 प्रतिशत ब्लॉक पाया गया. सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी कर महिला की जान बचाई. 

Latest and Breaking News on NDTV

दाहिनी ओर निकला 70 साल की महिला का दिल (Indian medical miracle)

वर्तमान में महिला पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. इस असाधारण उपलब्धि के लिए संस्थान के उपाध्यक्ष विधायक डॉ. आशीषराव देशमुख और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों ने हृदय रोग विभाग की टीम की सराहना की है.

ये भी पढ़ें:- 42 लाख रुपए की मोटी सैलरी, फिर भी शख्स ने छोड़ दी जॉब, खुद बताई अपनी कहानी

ये भी पढ़ें:- पौधे कैसे लेते हैं सांस, कैमरे में पहली बार कैद हुआ अद्भुत नजारा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Right Sided Heart Case, Dextrocardia India, Nagpur Rare Medical Case, 70 Year Old Woman Heart Surgery, Unusual Heart Position, Angioplasty Success Story
Get App for Better Experience
Install Now