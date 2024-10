दिल्ली में हाई-टेंशन पोल पर चढ़ा शख्स; कहा- पीएम मोदी, सीएम और CJI से बात कराओ

दिल्ली के यमुना खादर इलाके में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई. एक व्यक्ति हाई-टेंशन वोल्टेज वाले बिजली के खंभे पर चढ़ गया. घटना की सूचना गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों ने उस व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एडीओ यशवंत सिंह मीना के अनुसार, वह व्यक्ति चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात करने पर अड़ा था.

दिल्ली में शाहदरा के यमुना खादर इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त 40 साल की व्यक्ति मधुसूदन विश्वास हाई-वोल्टेज वाले बिजली के एक खंभे पर चढ़ गया था. पुलिस ने बताया कि दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) ने विश्वास को सुरक्षित नीचे उतारा.

