दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम कूल-कूल, लोगों को गर्मी से राहत; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निवासियों के लिए एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है. कुछ दिनों तक सामान्य रहने के बाद मौसम फिर से खुशमिजाज हो गया है.

नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया. बारिश ने न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई बल्कि मौसम को भी एकदम कूल-कूल कर दिया. नतीजतन लोगों के फैन और एसी जो दम लगाकर घूम रहे थे, उनकी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी. इससे पहले दिल्ली में दशहरे के दिन भी जोरदार बारिश हुई थी, जिस वजह से दशहरे पर रावण दहन का मजा किरकिरा हो गया था. आज फिर से बेमौसम की बारिश ने मौसम को सुहाना और खुशगवार बना दिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

तेज बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

पिछले कुछ दिनों से उमस ने लोगों की हालत खराब कर दी थी, ऐसे में आज हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी. कुछ दिनों तक सामान्य रहने के बाद सोमवार, 6 अक्टूबर से यहां के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है. हाल के दिनों में एनसीआर का मौसम काफी हद तक सामान्य बना हुआ था.

मौसम ने अचानक से बदल ली करवट

5 अक्टूबर से इस स्थिति में बदलाव की शुरुआत हुई. मौसम विभाग के मुताबिक असली बदलाव 6 अक्टूबर से होगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे दिन हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ-साथ गरज और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दौरान ह्यूमिडिटी का स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच बना रह सकता है, जो बारिश के बाद भीषण गर्मी का अहसास करा सकता है.

जानें कब कैसा रहेगा मौसम

यह अस्थिर मौसम 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है. इस दिन भी ठीक इसी तरह से पूरे दिन थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. हालांकि, तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसमें न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम 'खराब' हो सकता है.

मौसम इस दिन जाकर होगा साफ

ऐसे में लोगों से खासकर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने तथा अगर संभव हो तो घर के अंदर ही रहने की बात की जाती है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 8 अक्टूबर तक आते-आते मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा. इस दिन मुख्यतः साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान है और कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई है. तापमान 32 डिग्री अधिकतम और 22 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.

