दिल्ली MCD उपचुनाव: चांदनी महल में सियासी संग्राम, किसके हाथ आएगी जीत?

यह है दिल्ली की वॉल्ड सिटी चांदनी महल, एक ऐसा इलाका जो इतिहास की धड़कन है. जहां इतिहास की महक के साथ सियासत की तपिश भी बराबर महसूस होती है. आज-कल राजनीतिक हलकों में उसकी अहमियत फिर बढ़ गई है. 30 नवंबर को यहीं दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के लिए मतदान होना है. चांदनी महल वार्ड एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, जहां स्थानीय मुद्दे राजनीति को गहराई तक प्रभावित करते हैं.

बीजेपी और AAP के दांव

बीजेपी ने यहां सुनील शर्मा पर दांव लगाया है, बीजेपी अपने कोर वोट को साधने में लगी है. वहीं AAP ने टिकट दिया है मुद्दस्सर उस्मान को, पार्टी उन्हें स्थानीय विकास और पुराने वोटबैंक की बदौलत मजबूत दावेदार मानती है. लेकिन खेल यहां उतना आसान नहीं क्योंकि AAP से अपने रिश्तेदार को टिकट न मिलने के बाद नाराज़ होकर इस्तीफ़ा देने वाले इलाके के कद्दावर नेता शोएब इकबाल ने शेर के चुनाव निशान पर अपने उसी रिश्तेदार को खुला समर्थन का ऐलान कर दिया है. यहीं से मुकाबला और भी दिलचस्प हो चला है.

पुरानी दिल्ली में साख और वर्चस्व की जंग

असल लड़ाई अब दो धड़ों के बीच ‘नाक की लड़ाई' बन चुकी है. एक तरफ AAP का आधिकारिक उम्मीदवार मुद्दस्सर उस्मान और दूसरी तरफ शोएब इक़बाल की सरपरस्ती में उतरे मोहम्मद इमरान. पुरानी दिल्ली की राजनीति में यह टकराव सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि साख और वर्चस्व की जंग बन चुका है. इस वार्ड में तकरीबन 93% मुस्लिम आबादी और 7% हिंदू मतदाता हैं. कुल 43 हज़ार वोटर्स, जिनका मूड यहां चुनाव की दिशा तय करेगा. बीजेपी, AAP, बाग़ी और अन्य उम्मीदवारों के बीच 'चार कोणीय' मुकाबला लेकिन निर्णायक लड़ाई मुस्लिम वोटों की राह से होकर ही गुज़रेगी.

कांग्रेस की रणनीति

यही वजह है कि हर उम्मीदवार गलियों-गलियों जाकर अपनी पकड़ मज़बूत करने में लगा है. इस चांदनी महल वार्ड की सीट पर कांग्रेस पूरी उम्मीद के साथ फायदा उठाने की रणनीति पर काम कर रही है. कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर शहज़ाद जिन्हें लोग इस इलाके में ‘ऑक्सीजन मैन' के नाम से जानते हैं. कोविड के दौरान इन्होंने लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई थी और इस सेवा ने इनकी पहचान को मजबूत किया है. कुंवर शहज़ाद को पूरा भरोसा है कि AAP और शोएब इक़बाल कैंप की नुकीली जंग से कांग्रेस इस बार बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है.

चांदनी महल बना उपचुनाव का हॉटस्पॉट

असली चुनावी जंग उस मोड़ पर दिखाई देती है, जहां शोएब इक़बाल के समर्थन के साथ मोहम्मद इमरान शेर के निशान पर मैदान में उतर चुके हैं. यही वजह है कि मुकाबला अब बेहद दिलचस्प और कड़ा हो चुका है. चांदनी महल की यह लड़ाई दिल्ली के पूरे उपचुनाव का सबसे हॉट-स्पॉट बन चुकी है. 93 फीसदी मुस्लिम बाहुल्य इलाके वाले इस चांदनी महल वार्ड के हर उम्मीदवार के जीत की राहें मुस्लिम घरों के बीच से गुजर कर जायेगा.