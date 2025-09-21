मालगाड़ी में लोड आर्मी ट्रक में आग लगी, उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप

मध्यप्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह बड़ा हादसा टल गया. यहां मालगाड़ी में लोड आर्मी के ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया. मौके पर तैनात आरपीएफ ने तत्परता से आग पर पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

दरअसल, आर्मी स्पेशल मालगाड़ी में भोपाल से जोधपुर सेना के जवान और आर्मी के करीब एक दर्जन आर्मी के लोडेड ट्रकों में सामान ले जाया जा रहा था. यह मालगाड़ी रविवार सुबह 8.48 बजे जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 2 पहुंची एक ट्रक में आग लग गई. आगजनी होते ही मौके पर मौजूद आरपीएफ ने सक्रियता दिखाते हुए आग बुझाना शुरू कर दिया. करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आंख पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

आगजनी की होगी जांच

आरपीएफ टीआई नरेंद्र यादव ने बताया कि भोपाल से जोधपुर जा रही आर्मी स्पेशल मालगाड़ी में लोड ट्रक में संभावित टेक्नीकल त्रुटि के कारण आग लगी थीण्‍ आगजनी से 2 नम्बर लाइन की ओ एसी टूट गई. हालांकि, जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. घटना की सूचना अधिकारियों को दे दिए संभवत टीम जांच के लिए आएगी.