छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में अवैध न‍िर्माण के ख‍िलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. रायपुर के नयागांव में गुरुवार सुबह करीब 10:00 बजे प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया. रायपुर पुलिस और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में कुल 17 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए. अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर जेसीबी चलाई गई.

खपरी गांव में भी कार्रवाई

नयागांव में कार्रवाई के बाद न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) के नेतृत्व में खपरी गांव में भी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई. यहां कुल 7 मकानों को गिराया गया. कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे.

ग्रामीणों का विरोध और आरोप

कार्रवाई के दौरान कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए. ग्रामीणों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच झड़प की स्थिति भी बनी. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने उनकी विस्थापन की मांग को नजरअंदाज किया. साथ ही यह भी दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों को भी तोड़ा गया. NRDA का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है और नियमों के तहत ही बुलडोजर एक्शन लिया गया.



