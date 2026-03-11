विज्ञापन
व्हाइट हाउस के पास के इलाके को पूरी तरह से किया गया बंद, तेज रफ्तार वैन ने सुरक्षा बैरिकेड में मारी थी टक्कर

इस पूरे मामले की जांच अमेरिकी की सिक्रेट सर्विस जांच कर रही है.एजेंसी के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिल्मी ने कहा कि कार के ड्राइवर को सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है.

  • व्हाइट हाउस के बाहर एक तेज रफ्तार वैन ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिया जिससे इलाके को बंद करना पड़ा
  • दुर्घटना के बाद व्हाइट हाउस के आसपास के सभी रास्ते अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए और पुलिस जांच में जुटी है
  • वैन चालक को गुप्त सेवा एजेंटों ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है
अमेरिका के वाशिंगट डीसी में स्थित व्हाइट हाउस के बाहर उस वक्त एकाएक अफरा-तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार वैन ने वहां लगे सुरक्षा बैरीकेड में टक्कर मार दी. इस घटना के तुरंत बाद ही व्हाइट हाउस और उसके आसपास के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

वाशिंगट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि  बुधवार तड़के व्हाइट हाउस के पास एक वैन ने सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ दिया, जिससे सुबह व्यस्त समय के दौरान वाशिंगटन शहर के इलाके को बंद करना पड़ा.

पुलिस ने उस वैन के चालक के बारे में तुरंत जानकारी जारी नहीं की, जो व्हाइट हाउस के उत्तर में लाफायेट स्क्वायर के एक गेट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो आमतौर पर पर्यटकों और कार्यालय कर्मचारियों से भरा होता था.ईरान पर अमेरिका-इज़राइल युद्ध के बीच वाशिंगटन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मामले की जांच अमेरिकी की सिक्रेट सर्विस जांच कर रही है.एजेंसी के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिल्मी ने कहा कि कार के ड्राइवर को सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि सीक्रेट सर्विस के वर्दीधारी डिवीजन के अधिकारी "एक संदिग्ध वाहन की जांच कर रहे थे.

गुग्लिल्मी ने कहा कि विभिन्न प्रवेश द्वार और सड़कें अस्थायी रूप से बंद हैं क्योंकि टीमें अपना काम कर रही हैं.आज सुबह अधिकारियों से अपडेट मिलने के बाद हम अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगे.डी.सी. मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, टक्कर के संबंध में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, जो इसकी जांच में गुप्त सेवा की सहायता कर रहा है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि दुर्घटना कनेक्टिकट और एच स्ट्रीट्स के चौराहे के एक हिस्से में हुई. व्हाइट हाउस के उत्तर की सड़कें पुलिस टेप, पुलिस कारों, गुप्त सेवा अधिकारियों, मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों और नेशनल गार्ड सदस्यों के साथ बंद कर दी गईं. 

