विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद 'क्लच शतरंज' में होंगे आमने-सामने

Clutch Chess Viswanathan Anand vs Garry Kasparov: कास्परोव ने आनंद के खिलाफ उस मुकाबले में दबदबा बनाया था और 20 बाजी का मुकाबला 10.5-7.5 से जीता था. 2004 में संन्यास लेने के बाद से कास्परोव केवल प्रदर्शनी या ब्लिट्ज प्रतियोगिताओं में ही खेले हैं जबकि आनंद अब कभी-कभार शीर्ष प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं.

  • विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद ‘क्लच शतरंज: द लीजेंड्स टूर्नामेंट’ में फिर आमने-सामने होंगे
  • यह मुकाबला रैपिड और ब्लिट्ज प्रारूप में तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बाजी होंगी
  • पहले दिन चार अंक, दूसरे दिन आठ अंक और तीसरे दिन प्रत्येक जीत पर तीन अंक मिलेंगे
Clutch Chess Viswanathan Anand vs Garry Kasparov: पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद अपनी प्रतिद्वंद्विता को फिर जीवंत करेंगे जब वे बुधवार से यहां ‘क्लच शतरंज: द लीजेंड्स टूर्नामेंट' में आमने-सामने होंगे. इस 12 बाजी वाले शतरंज मुकाबले की कुल इनामी राशि 1,44,000 डॉलर होगी और इसका आयोजन नवीनीकृत सेंट लुई शतरंज क्लब में किया जाएगा. वर्ष 1995 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 107वीं मंजिल पर क्लासिकल विश्व चैंपियनशिप मैच खेलने के बाद खेल के ये दो दिग्गज रैपिड एवं ब्लिट्ज प्रारूप में एक बार फिर आमने-सामने होंगे जिसे हाल ही में फ्रीस्टाइल शतरंज का नाम दिया गया है.

कास्परोव ने आनंद के खिलाफ उस मुकाबले में दबदबा बनाया था और 20 बाजी का मुकाबला 10.5-7.5 से जीता था. 2004 में संन्यास लेने के बाद से कास्परोव केवल प्रदर्शनी या ब्लिट्ज प्रतियोगिताओं में ही खेले हैं जबकि आनंद अब कभी-कभार शीर्ष प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं.

इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतिदिन चार बाजी होंगी जिसमें दो रैपिड और दो ब्लिट्ज बाजी होंगी. पहले दिन जहां चार अंक दांव पर होंगे तो वहीं दूसरे दिन यह दोगुने हो जाएंगे और प्रत्येक जीत पर दो अंक मिलेंगे. तीसरे दिन प्रत्येक बाजी जीतने पर तीन अंक मिलेंगे.

विजेता को 70,000 डॉलर (लगभग 62 लाख रुपये) मिलेंगे जबकि हारने वाले को 50,000 डॉलर (लगभग 44 लाख रुपये) मिलेंगे. अगर 12 बाजी के बाद मैच बराबरी पर रहता है तो इनामी राशि आधी-आधी बांटी जाएगी जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 60,000 डॉलर (करीब 53 लाख रुपये) मिलेंगे. साथ ही 12 बाजी के लिए 24,000 डॉलर (करीब 21 लाख रुपये) की बोनस राशि भी मिलेगी.

