"जीत वाकई खास है..." प्रज्ञानानंदा ने कार्लसन को हराकर रचा इतिहास तो सोशल मीडिया ने इस तरह किया रिएक्ट

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ पहली बार क्लासिकल बाजी में जीत दर्ज करते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में एकल बढ़त बना ली. कार्लसन को रेपिड और ऑनलाइन मुकाबलों में हरा चुके 18 साल के प्रज्ञानानंदा पिछले विश्व कप फाइनल में नॉर्वे के इस खिलाड़ी से हार गए थे लेकिन यहां अंतत: क्लासिकल बाजी में उन्हें 37 चाल में हराने में सफल रहे. इस प्रारूप में कार्लसन और प्रज्ञानानंदा के बीच पिछली तीन बाजियां ड्रॉ रही थी. वहीं प्रज्ञानानंदा चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कार्लसन को क्लासिकल चेस में हराया है. कार्लसन को महज 18 साल की उम्र में क्लासिकल चेस में हराने वाले प्रज्ञानानंदा सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टरों में से एक हैं. वहीं इस जीत के बाद ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंदा को सोशल मीडिया पर बधाई मिल रही हैं और लोग उनकी इस उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर चेस.कॉम ने प्रज्ञानानंदा को लेकर लिखा,"भारतीय शतरंज के लिए बड़ा दिन. प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस के विरुद्ध अपनी पहली क्लासिकल जीत हासिल की, जबकि वैशाली महिला वर्ग का नेतृत्व करती है - और यह गुकेश का 18वां जन्मदिन है."

BIG DAY FOR INDIAN CHESS! 🇮🇳



Praggnanandhaa takes his first ever classical win vs. Magnus, while Vaishali leads the Women's division - AND it's Gukesh's 18th birthday! 🎉 pic.twitter.com/d3eqOgBL7w — Chess.com (@chesscom) May 29, 2024

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया,"एक ऐतिहासिक शह और मात! विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचने पर भारत के शतरंज प्रतिभावान आर. प्रज्ञानानंदा को हार्दिक बधाई. पहली बार क्लासिकल शतरंज में. क्या महत्वपूर्ण जीत है. उनके इस अविश्वसनीय कारनामे पर पूरे देश को गर्व है."

A Historic Checkmate!♟️🇮🇳



Heartiest congratulations to India's chess prodigy R. Praggnanandhaa on scripting history by defeating World No. 1 @MagnusCarlsen in classical chess for the first time.



What a momentous win!



The entire nation is proud of his incredible feat!… pic.twitter.com/ErA830RVSG — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 30, 2024

आर्यन नाम एक यूजर ने लिखा,"प्रग्गननंदन ने क्लासिकल प्रारूप में #NorwayChess में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया. बधाई हो और वेल डन."

#BREAKING: At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India 🇮🇳 will awake to news that 18-year-old #Praggnanandhaa has defeated #MagnuaCarlsen for the first time in a classical game. That too at #Carlsen's home. #NorwayChess pic.twitter.com/HBldOVj4qZ — ARVIND SINGH RAJPUROHIT (@avrajpurohit108) May 29, 2024

Praggnanandhaa has defeated Magnus Carlsen for the very first time in the classical format of chess in the third round of #NorwayChess

This win is special indeed, defeating Carlsen in his home is no mean feat😍

pic.twitter.com/t0QPZFvhFA — Extraa Cover (@ExtraaaCover) May 30, 2024

🇮🇳 @rpraggnachess beats 🇳🇴 Magnus Carlsen in classical chess for the first time!



🔥 The Indian prodigy defeated the world #1 yesterday in round 3 of the @NorwayChess tournament.

🔝 With this win, Praggnanandhaa now leads the tournament by half a point!



📷 Maria Emelianova pic.twitter.com/6eVeOKKFtk — International Chess Federation (@FIDE_chess) May 30, 2024

एक प्रशंसक ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह जीत वाकई खास है, कार्लसन को उनके घर में हराना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है."

भारतीय चेस प्रेडरेशन के अध्यक्ष नितिन नारंग ने लिखा,"ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंदा रमेशबाबू ने नॉर्वे शतरंज 2024 के तीसरे दौर में जीएम मैग्नस कार्लसन पर जीत हासिल की. यह ऐतिहासिक जीत प्राग की क्लासिकल शतरंज में कार्लसन के खिलाफ पहली जीत है. प्रज्ञानानंदा को बधाई."

GM Praggnanandhaa Rameshbabu triumphs over GM Magnus Carlsen in the third round of Norway Chess 2024!



This historic win is Pragg's first victory against Carlsen in classical chess. Congratulations to @rpraggnachess on a stellar performance!@narendramodi @ianuragthakur… pic.twitter.com/Eyn1nKGhj5 — Nitin Narang (@narangnitin) May 30, 2024

It's moments like these that make us believe in endless possibilities and the power of determination. Here's to Praggnanandhaa, a shining example of what our youth can achieve! Congratulations, Champ! 🏆 https://t.co/90PKjf0xne — Nipun Marya (@nipunmarya) May 30, 2024

#GreatnessIsComing

India's #Praggnanandhaa defeats #MagnusCarlsen in classical format of Chess for the first time that too in his own home.



This magnificent win marks a significant milestone in Praggnanandhaa's career. Congratulations Little champ👍👍#NorwayChess #Chess pic.twitter.com/f9qMxirtE5 — Dr R.Tripathi. (@Vairagi2288) May 30, 2024

Praggnanandhaa just beat Magnus Carlsen in a classical chess game for the first time ever. Well done Pragg! You made India Proud.



Not sure how many folks realize this but beating Magnus in a classical game is a much much bigger deal than any of the previous times Pragg beat… — Abhishek Saini (@abhishekcode42) May 29, 2024

प्रज्ञानानंदा ने इस जीत के साथ तीन दौर के बाद 5.5 अंक से पुरुष वर्ग में बढ़त बना ली है. प्रज्ञानानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जीत दर्ज की और इस हार के साथ कार्लसन तीन अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गए. भारतीय ग्रैंडमास्टर ने अमेरिका के दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फाबियानो करूआना पर आधे अंक की बढ़त बना रखी है.

क्लासिकल शतरंज को धीमे शतरंज के रूप में भी जाना जाता है और इसमें खिलाड़ी को चाल चलने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और आम तौर पर एक खिलाड़ी के पास कम से कम एक घंटे का समय होता है. यह प्रग्नानंदा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, वह पिछले साल वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे. संयोग से प्रग्नानंदा कार्लसन को क्लास‍िकल चेस में हराने वाले केवल चौथे भारतीय हैं.

