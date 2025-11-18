चंडीगढ़ में यहां-वहां कचरा फैलाने वाले सावधान, कहीं आपकी भी न हो जाए ऐसी बेइज्जती

चंडीगढ़ नगर निगम (MCC) ने शहर को साफ-सुथरा रखने और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए एक अनोखा और सख्त अभियान शुरू किया है. अब खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें सार्वजनिक शर्मिंदगी (Public Shaming) और भारी चालान शामिल है.

कूड़ा पकड़वाने पर ₹250 का इनाम

नगर निगम ने नागरिकों को इस अभियान से जोड़ने के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन की घोषणा की है. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ता है और उसकी फोटो या वीडियो वॉट्सएप नंबर 9915762917 या ‘I'm Chandigarh' एप पर अपलोड करता है, तो शिकायतकर्ता को ₹250 का नकद इनाम दिया जाएगा. शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. फील्ड स्टाफ द्वारा पुष्टि होने के बाद यह इनाम दिया जाएगा.

ढोल बजाकर की जाएगी 'फ़ज़ीहत'

बार-बार कूड़ा फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए निगम ने 'सार्वजनिक फ़ज़ीहत' का तरीका अपनाया है. यदि कोई व्यक्ति कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके द्वारा फेंके गए कूड़े को एकत्र कर सैनिटरी इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंचाएंगे.

इसके साथ ही ढोली (ढोल बजाने वाले) और कलाकार मौके पर पहुंचकर उसके घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाएंगे और बोलियां लगाते हुए उसकी सार्वजनिक फजीहत करेंगे. इसका प्रमुख संदेश होगा- “कूड़ा फेंका? मुस्कुराइये… आप कैमरे पर हैं.” इस पूरी प्रक्रिया की फोटो और हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिसे बाद में नगर निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पोस्ट किया जा सकता है.



सख्त कार्रवाई शुरू, पहला चालान कटा

नगर निगम चंडीगढ़ ने यह कड़ा और प्रभावी अभियान 16 नवंबर को शुरू किया था. अभियान शुरू होते ही, मनीमाजरा में कूड़ा फेंकने के एक मामले में पहला चालान काटा गया, जिसकी राशि ₹13,401 थी. चालान काटने से पहले, नियमों के अनुसार ढोल नगाड़े बजाकर सार्वजनिक फजीहत की प्रक्रिया भी पूरी की गई.

चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत सिंह बबला ने कहा कि यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा है ताकि शहर को साफ-सुथरा बनाया जा सके और स्वच्छता रैंकिंग में चंडीगढ़ को पहले स्थान पर लाया जा सके. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कूड़ा इधर-उधर न फेंकें और अपने आसपास के माहौल को साफ रखें. उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाना है.



