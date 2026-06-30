फटाफट बना लें अपना वॉट्सऐप यूजरनेम, कहीं कोई और ना झटक ले, जानिए स्टेप-बाय- स्टेप प्रोसेस

Reserve Whatsapp Username: दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) ने यूजर्स की के लिए एक धमाकेदार फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने यूनीक यूजरनेम (Username) बनाने और उसे पहले से रिजर्व करने का नया ऑप्शन दे दिया है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपको किसी भी अनजान लोगों से चैट या बात करने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी.

इस फीचर के आने के बाद हर कोई ये जानना चाह रहा है कि यूनीक यूजरनेम कैसे बना सकते हैं या कैसे रिजर्व कर सकते हैं. इसका प्रोसेस काफी आसान है. आप मिनटो में आप अपना पसंदीदा नाम रिजर्व कर सकते हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप आईफोन में कैसे अपना यूजरनेम क्रिएट या रिजर्व कर सकते हैं.

कैसे बनाएं और रिजर्व करें अपना वॉट्सऐप यूजरनेम?

अगर आप अपना Username Reserve करना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें...

सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें. यहां चैट के बाद दिख रहे आइकन पर टैप करें इसके बाद अकाउंट के ऑप्शन पर जाएं यहां Username पर क्लिक करें अब Create Username पर जाएं अब अपनी पसंद का Username लिखें. जैसे ही आप टाइप करेंगे, WhatsApp बताएगा कि वह Username एविलेबल है या नहीं. अगर आपका पसंदीदा Username पहले से किसी ने ले लिया है, तो WhatsApp आपको उससे मिलते-जुलते दूसरे नाम भी सजेस्ट करेगा. उनमें से कोई एक चुन सकते हैं. Username फाइनल होने के बाद Save पर टैप करें और फिर Done कर दें.

अगर आपने अभी सिर्फ Username Reserve किया है, तो फीचर आपके इलाके में शुरू होते ही वही Username अपने आप एक्टिव हो जाएगा. इसकी जानकारी WhatsApp आपको नोटिफिकेशन भेजकर देगा.

इंस्टाग्राम या फेसबुक वाला यूजरनेम पाने का तरीका

अगर आप चाहते हैं कि जो आपका यूजरनेम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है, वही वॉट्सऐप पर भी मिल जाए, तो इसका भी बहुत आसान तरीका है.

इसके लिए आपको वॉट्सऐप की प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर क्रिएट यूजरनेम पर टैप करना होगा

यहां आपको 'यूज इंस्टाग्राम यूजरनेम' या 'यूज फेसबुक यूजरनेम' का ऑप्शन मिल जाएगा.

इसके बाद आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अकाउंट्स सेंटर के जरिए लिंक करना होगा.

अगर Instagram या Facebook Username वॉट्सऐप पर पहले से किसी ने नहीं लिया होगा, तो वह तुरंत आपको मिल जाएगा.

यूजरनेम बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

वॉट्सऐप ने यूजरनेम बनाने के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए हैं, जिसको ध्यान में रखना हर यूजर के लिए जरूरी है. आपका यूजरनेम कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 35 कैरेक्टर का होना चाहिए. इसमें आप सिर्फ छोटे अंग्रेजी अक्षरों, नंबरों, अंडरस्कोर और डॉट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी ने साफ किया है कि कोई भी यूजर सिर्फ नंबरों वाला यूजरनेम नहीं बना सकता है.सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक यूजरनेम पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग और यूनीक होगा. यूजर किसी भी बैन शब्द या गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

बिना देरी किए अपना यूजरनेम कर लें रिजर्व

बता दें कि दुनिया भर में वॉट्सऐप के 3 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के नाम आपस में मैच कर सकते हैं. इसलिए जैसे ही यह प्राइवेसी फीचर आपके फोन में आए, बिना देर किए तुरंत अपना यूजरनेम रिजर्व कर लें, वरना आपकी पसंद का नाम कोई और झटक सकता है.

बता दें कि यह फीचर अभी धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है.अगर आपके फोन में अभी ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो WhatsApp अपडेट रखें. फीचर आते ही आपको ऐप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा.