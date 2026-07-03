UAN Portal and Services Resume: EPF के 7.5 करोड़ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. EPFO का UAN पोर्टल भी खुल गया है. अब आपके PF से जुड़ी सारी सर्विसेस फिर से शुरू हो गई हैं. आप यहां लॉगिन कर के पहले की ही तरह सारी सुविधाओं का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आज 3 जुलाई की दोपहर बाद से UAN मेंबर पोर्टल करीब-करीब ठीक काम करने लगा है.

ये साइट पिछले 7 दिनों से बंद थी. सुबह से लाखों लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर पोर्टल कब से काम करना शुरू करेगा. अपग्रेडेशन का काम चल रहा था, ये तो ठीक है. लेकिन पहले कहा गया कि 1 जुलाई को पोर्टल रेज्‍यूम हो जाएगा. फिर बताया गया कि 2 जुलाई को हो पाएगा. फिर वो भी चली गई.

आज 3 जुलाई को सुबह EPFO का पोर्टल खुला तो जरूर, लेकिन वो भी हैंग हो गया और कुछ घंटे बात ठीक हो पाया, जबकि EPF मेंबर्स के लिए जो UAN पोर्टल है, वो खुल ही नहीं रहा था. शाम को आखिरकार UAN पोर्टल भी काम करने लगा.

NDTV ने एक्‍सेस किया, आप भी कर सकते हैं लॉगिन

इस पोर्टल को NDTV ने एक्‍सेस कर चेक किया है और अब आप भी पहले की ही तरह UAN नंबर और पासवर्ड डाल कर आप लॉगिन कर सकते हैं. टू-फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव है, सो आपके मोबाइल पर OTP भी आएगा. इसे डालते ही आपका पर्सनल होमपेज दिखने लगेगा.

EPFO ने 2 जुलाई की शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि पोर्टल 3 जुलाई से काम करने लगेगा और लोगों से धैर्य रखने की अपील की थी. भले इसमें समय लगा, लेकिन 3 जुलाई की शाम पोर्टल अच्‍छे से काम करने लगा.

ये सेवाएं फिर से हो गईं बहाल

PF का बैलेंस चेक करना और पासबुक देखना

क्लेम सब्मिट (पैसे निकालने के लिए आवेदन) करना

PF क्लेम का स्टेटस देखना

अपना नाम, बर्थ डेट और अन्‍य पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना

PF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना

कंपनियों का एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लायंस से जुड़े रूटीन काम करना

UAN पोर्टल पर क्‍या-क्‍या बदला?

EPFO ने हालांकि अभी अलग से बदलावों के बारे में कोई स्‍पेसिफिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन पोर्टल पर कुछ नए इंटरफेस भी नजर आ रहे है. EPFO का कहना है कि लंबे समय में बेहतर सर्विस देने के लिए ये अस्थायी रुकावट बेहद जरूरी थी. इस नए अपग्रेड के बाद अब,

PF क्लेम सेटल होने की रफ्तार पहले से तेज हो जाएगी

सिस्‍टम की एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता बढ़ेगी

EPFO की वेबसाइट और तकनीक की विश्वसनीयता बढ़ेगी

डेटाबेस मजबूत करने से ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा कम होगा

पहले की तुलना में सुरक्षा और भी पुख्ता होगी

चेक कर सकते हैं PF का ब्‍याज आया या नहीं

सूत्रों के अनुसार EPFO ने आज से अपने खाताधारकों को वर्ष 2025-26 का ब्‍याज देना शुरू कर दिया है. 7 करोड़ से ज्‍यादा सब्‍सक्राइबर्स को ब्‍याज की राशि ट्रांसफर करने में 15 दिन लग सकते हैं. आज बहुतों के खाते में ये रकम आ सकती है. ऐसे में बड़ी संख्‍या में लोग ये चेक करना चाहते हैं कि उनके खाते में ब्‍याज की राशि जुड़ी या नहीं. अब आप पोर्टल पर भी जाकर, लॉगिन कर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं.

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