TMCV AGM: टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (TMCV) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को कहा कि इवेको के अधिग्रहण से कंपनी की वार्षिक बिक्री शुरुआत में करीब 6 लाख यूनिट्स तक पहुंच जाएगी. यह आंकड़ा कंपनी को दुनिया का चौथी सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर बनाएगा. चंद्रशेखरन ने कंपनी की दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि टाटा मोटर्स सीवी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को 10 लाख यूनिट्स तक ले जाना है.

इटली की कंपनी इवेको का अधिग्रहण

चंद्रशेखरन ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है, जब टाटा मोटर्स सीवी इवेको के कारोबार को अपने कारोबार में एकीकृत करने पर काम कर रही है. चंद्रशेखरन ने आगे कहा कि प्रस्तावित इवेको अधिग्रहण से टाटा मोटर्स के ग्लोबल लक्ष्यों को तेजी मिलेगी. इस अधिग्रहण के लिए रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार है और उम्मीद है कि यह इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा.

इस डील से टाटा मोटर्स को एडवांस्ड पावरट्रेन और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी मिलेंगी, साथ ही इससे कंपनी की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी मौजूदगी काफी बढ़ेगी.

1 जुलाई से 10 लाख वाली गाड़ी 10.25 लाख में

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने हाल ही में अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है और नई कीमतें 1 जुलाई से लागू होंगी.

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि इस बढ़ोतरी की वजह कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी होना और लागत का बढ़ना है. यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल पर विभिन्न होगी और 2.5 प्रतिशत तक सीमित होगी.

इस बढ़ोतरी से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स भी उन कंपनियों में शामिल हो गई है, जिन्होंने मध्य पूर्व संकट के चलते कच्चे माल और लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में इजाफा किया है.

इससे पहले, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (टीएमपीवी) ने 12 जून को अपनी ईंधन (पेट्रोल, डीजल और सीएनजी) और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया. नई कीमतें एक जुलाई से लागू होंगी.