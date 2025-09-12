Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी जारी, निफ्टी 25,000 के पार, अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी उछाल

Stock Market Opening Bell: आज सुबह जब भारतीय शेयर बाजार खुले, तो निवेशकों के चेहरे पर रौनक थी. निफ्टी ने 25,000 के ऊपर ओपनिंग की और सेंसेक्स में भी 200 अंकों से ज्यादा की उछाल देखी गई. ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे पॉजिटिव संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बाजार में तेजी देखा जा रही है.

इस शानदार ओपनिंग में अदाणी ग्रुप के शेयरों का भी खास योगदान रहा, जहां सभी प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स हरे निशान में खुले.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में मजबूती, NDTV सबसे आगे

अदाणी समूह की लगभग सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे ज्यादा तेजी एनडीटीवी (NDTV) के शेयर में देखने को मिली, जो 5% उछाल के साथ ₹131.73 पर था. यह अदाणी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में आज का टॉप परफॉर्मर है.

अदाणी पावर के शेयर में भी अच्छी तेजी रही. यह स्टॉक आज ₹12.85 चढ़कर ₹637.50 पर था, यानी करीब 2.06% की बढ़त दर्ज की गई.

अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर भी चढ़ा और ₹984.80 पर पहुंच गया, जिसमें ₹8.45 यानी 0.87% की बढ़त दर्ज हुई.

अदाणी टोटल गैस के शेयर में ₹2.85 की बढ़त देखने को मिली और यह ₹609.10 के भाव पर था.

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन का शेयर ₹1.60 चढ़कर ₹1,394.70 पर कारोबार कर रहा था.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में ₹2.25 की तेजी देखी गई और यह ₹815.95 के स्तर पर था.

ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर ₹2,404.00 पर था, जिसमें ₹5.20 यानी 0.22% की हल्की बढ़त रही.

NDTV के शेयर में 5% की सीधी बढ़त देखी गई, जो ग्रुप में आज का टॉप परफॉर्मर रहा.

ग्लोबल मार्केट से मिल रही मजबूती

अमेरिका के महंगाई और रोजगार के आंकड़े आने के बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती करेगा. यह ग्लोबल मार्केट में रैली का कारण बन रही है.

वॉल स्ट्रीट के तीनों इंडेक्स (Dow, Nasdaq, S&P 500) नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हैं.हांगकांग का बाजार 1.5% ऊपर है.सियोल, टोक्यो, शंघाई, सिडनी, सिंगापुर और मनीला के बाजारों में भी मजबूती दिखी.

अब सभी निवेशकों की नजरें अमेरिकी फेड की अगली बैठक पर हैं, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद जताई जा रही है. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयान पर भी खास ध्यान रहेगा, जो आगे के ट्रेंड को तय कर सकता है.

