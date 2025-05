भारत के चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के बाद शेयर बाजार में जोश, सेंसेक्स-निफ्टी में बढ़त, अदाणी स्टॉक्स उछले

Share Market Opening Bell: भारत के चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने पर मार्केट में जोरदार ओपनिंग हुई. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के मुताबिक भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. देश की GDP अब 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और इस मामले में भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है. इस बड़ी उपलब्धि का असर शेयर बाजार (Stock Market Today) पर भी दिखा. वीकेंड के बाद सोमवार 26 मई को जब मार्केट खुला तो उसमें जोश नजर आया.

प्री-ओपनिंग में हल्की बढ़त, फिर आई बंपर तेजी

सुबह 9:09 बजे के प्री-ओपनिंग डेटा के मुताबिक, सेंसेक्स 207.88 अंक की बढ़त के साथ 81,928.95 पर दिखा.निफ्टी 66.20 अंक ऊपर जाकर 24,919.35 पर ट्रेड कर रहा था.

शुरुआती कारोबार में 9:33 बजे मार्केट ने और तेजी पकड़ी.सेंसेक्स 643.68 अंक (0.79%) चढ़कर 82,364.76 पर पहुंच गया.निफ्टी 193.20 अंक (0.78%) की तेजी के साथ 25,046.35 पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी पावरके शेयरों में देखी गई. अदाणी पावर का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया .वहीं, फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज सहित अदाणी टोटल गैस और अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 1 फीसदी से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे.

शुक्रवार को भी बाजार ने दिखा था दम

इससे पहले शुक्रवार को भी बाजार हरे निशान पर बंद हुआ था.सेंसेक्स में 769.09 अंक की बढ़त देखी गई और यह 81,721.08 पर बंद हुआ.निफ्टी भी 243.45 अंक चढ़कर 24,853.15 पर बंद हुआ

FII का भरोसा भी बरकरार

विदेशी निवेशकों (FII) ने भी भारतीय बाजार में भरोसा दिखाया. शुक्रवार को उन्होंने कुल 1,794.59 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)