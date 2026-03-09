War Impact on Share Market: जंग के बाद धड़ाम हुए ये दिग्गज शेयर, पहले हर पोर्टफोलियो में होते थे शामिल

Iran-Israel War Impact on Share Market: ईरान और इजरायल की जंग से भारतीय शेयर बाजार में बड़ा उठा पटक का दौर देखा जा रहा है. टेंशन शुरू होने के पहले दिन से 9 मार्च तक मार्केट में निवेशकों के 27 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं. कच्चे तेल की कीमतें हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं. इससे निवेशकों के मन में लगातार डर पैदा हो रहा है. नतीजन जो शेयर कभी मार्केट के दमदार माने जाते थे, आज उनमें बिकावली का दौर जारी है.

Iran-Israel War Impact on Share Market

जंग के बाद इन शेयरों में दिखी बड़ी गिरावट

ऑटो, बैंकिंग, पेंट और टायर, एविएशन और लॉजिस्टिक्स के साथ रियल्टी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेशकों का भरोसा लगातार कम हो रहा है. आपको अलग-अलग सेक्टर्स के बड़े शेयरों का पिछले 5 दिनों का हाल बताते हैं.