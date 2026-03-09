Market Closing: हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट, क्रूड की आग में 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा

Market Closing: शेयर बाजार के लिए कारोबार का पहला दिन कुछ खास नहीं रहा. ग्लोबल मार्केट से मिली नेगेटिव खबरों और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद बिकवाली का दौर बना रहा. कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा बिगाड़ा कि आज बाजार में पहले ही घंटे से दवाब में दिखाई दिया. पूरे दिन के कारोबार में निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए.

Market Closing

कैसी रही बाजार की चाल?

आज दिन भर की उठापटक के बाद सेंसेक्स 1,352.74 अंक गिरकर 77,566.16 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 422.40 अंक की गिरावट के साथ 24,028.05 के स्तर पर रहा. एक समय तो निफ्टी 24 हजार के लेवल से नीचे चला गया था लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हुई मामूली रिकवरी ने इसे थोड़ा सपोर्ट दिया.

क्यों गिरा बाजार?