Stock Market Today: धड़ाम से गिरा शेयर बाजार! सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूटा, IT शेयरों में भारी गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज यानी गुरुवार ,12 फरवरी को फ्लैट खुला. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करते दिखे. ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मिले-जुले संकेतों और निवेशकों की मुनाफावसूली की वजह से सेंसेक्स करीब 427 अंक (0.51%) टूटकर 83,806 के स्तर पर आ गया. वहीं, निफ्टी भी 125 अंक (0.48%) की गिरावट के साथ 25,828 पर ट्रेड कर रहा है.

IT शेयरों ने बिगाड़ा बाजार का मूड, इंफोसिस और TCS में बड़ी गिरावट

आज बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह IT सेक्टर के दिग्गज शेयर रहे. अमेरिकी बाजार के आंकड़ों का असर भारतीय IT कंपनियों पर साफ दिख रहा है. सेंसेक्स में इंफोसिस (Infosys) का शेयर करीब 3.54% तक लुढ़क गया, जबकि HCL Tech और टेक महिंद्रा में भी 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.

देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS का शेयर भी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है. इन बड़े शेयरों में बिकवाली की वजह से बाजार संभल नहीं पा रहा है.