Stock Market Today: सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 के पार, बैंक और आईटी शेयरों में तेजी

Stock Market Updates: पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में मजबूत रुझान देखने को मिला.सप्ताहभर में सेंसेक्स में 780 अंक यानी करीब 0.97% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी 239 अंक यानी 0.97% ऊपर गया.

Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening Bell:  सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई. सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 81,353 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,935 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में बैंक और आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार में पॉजिटिव शुरुआत हुई.

मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी हल्की बढ़त

वहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी हल्की तेजी दिखी. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.11% और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.08% ऊपर रहा. इसका मतलब है कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है.

आज के टॉप गेनर और लूजर

निफ्टी में आज के टॉप गेनर शेयरों में Max Healthcare, Apollo Hospitals, Shriram Finance, Axis Bank और Tata Consumer शामिल हैं. वहीं, जिन शेयरों में गिरावट देखने को मिली उनमें SBI Life Insurance, Tata Motors, Cipla, L&T और Asian Paints रहे.

बीते हफ्ते भी रही तेजी, लगातार दूसरे दिन बढ़ा बाजार

पिछले हफ्ते घरेलू बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली थी. शुक्रवार को सेंसेक्स 223.86 अंक यानी 0.28% बढ़कर 81,207.17 पर बंद हुआ था. ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स ने 80,649.57 का लो और 81,251.99 का हाई लेवल छुआ, यानी लगभग 602 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया. वहीं, निफ्टी 57.95 अंक यानी 0.23% चढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ.

वीकली परफॉर्मेंस में भी रहा पॉजिटिव मूवमेंट

पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में मजबूत रुझान देखने को मिला.सप्ताहभर में सेंसेक्स में 780 अंक यानी करीब 0.97% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी 239 अंक यानी 0.97% ऊपर गया. यह लगातार दूसरा हफ्ता था जब घरेलू बाजार पॉजिटिव रहे.
 

Sensex Today, Nifty
