Stock Market Today: हफ्ते के पहले दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक टूटा, निफ्टी 24,800 से फिसला

आज यानी 3 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेतों का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखा. शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 आज 24,800 के नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स भी गिरावट में रहा. सुबह 9:18 बजे तक सेंसेक्स 232 अंक यानी 0.29% टूटकर 80,750.37 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 70 अंक यानी 0.28% गिरकर 24,765.55 पर आ गया.

शुरुआती सत्र में लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 87 अंक या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,117 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 46 अंक या 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,802 पर था.

सेक्टोरल आधार पर पीएसयू बैंक, फार्मा, मेटल, प्राइवेट बैंक और पीएसई हरे निशान में थे. ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, रियल्टी, मीडिया और एनर्जी लाल निशान में थे.

किन शेयरों में तेजी और किनमें गिरावट

आज निफ्टी 50 में टाटा स्टील, एक्सिस बैंक,बीईएल,पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक,सन फार्मा, टाटा मोटर्स,एचसीएल टेक, एसबीआई, एनटीपीसी , एलएंडटी और एशियन पेंट्स जैसे बड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली. वहीं, मैक्स हेल्थकेयर, बजाज फाइनेंस,एमएंडएम,एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, ओएनजीसी,इटरनल (जोमैटो),श्रीराम फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में गिरावट रही.

छुट्टी के बाद बाजार में हलचल

कल यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे की वजह से भारतीय शेयर बाजार बंद रहे थे. उससे पहले बुधवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी आई थी. उस दिन सेंसेक्स 715 अंक यानी 0.89% बढ़कर 80,983.31 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 भी 225 अंक यानी 0.92% चढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार में क्यों दिखी गिरावट?

शेयर बाजार में आज की गिरावट की वजह ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत हैं. विदेशी बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार की सेंटिमेंट पर पड़ा.