शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, Adani Group के शेयरो में भी जोश, ये है वजह

Stock Market Today: शेयर बाजार में यह तेजी भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) को लेकर बनी उम्मीदों के कारण देखी जा रही है.

Stock Market Updates: आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के ज्यादातर शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे.
नई दिल्ली:

दीवाली की छुट्टी के बाद आज यानी 23 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत धमाकेदार रही है. सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी 50 (Nifty 50) दोनों में बढ़त देखने को मिली है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 621.52 अंक या 0.74% बढ़कर 85,047.86 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 170.20 अंक या 0.66% की तेजी के साथ 26,038.80 पर कारोबार कर रहा है.

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के ज्यादातर शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे.

इंडिया-यूएस ट्रेड डील की उम्मीदों से बाजार में तेजी

शेयर बाजार में यह तेजी भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) को लेकर बनी उम्मीदों के कारण देखी जा रही है. निवेशकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट है और विदेशी फंड्स की खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है.

दीवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में हल्की बढ़त

इससे पहले मंगलवार को दीवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में भी बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली थी. उस दिन सेंसेक्स 62.97 अंक (0.07%) बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 25.45 अंक (0.10%) बढ़कर 25,868.60 पर बंद हुआ.

वहीं शेयर बाजार बुधवार, 22 अक्टूबर को दीवाली बालिप्रतिपदा की छुट्टी के कारण बंद था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

