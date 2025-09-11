Stock Market Today: सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त, अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत की. ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर खुले. अडानी ग्रुप के शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि ऑयल एंड गैस और मीडिया सेक्टर में मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है.

गुरुवार सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 142.73 अंक यानी 0.18% की बढ़त के साथ 81,567.88 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, एनएसई निफ्टी 35.65 अंक यानी 0.14% चढ़कर 25,008.75 पर पहुंच गया.

किस सेक्टर में दिखी तेजी

शुरुआती कारोबार में ऑयल एंड गैस और मीडिया सेक्टर में 1% की बढ़त देखने को मिली. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.3% चढ़ा जिसमें जी एंटरटेनमेंट, हैथवे केबल और डिश टीवी जैसे शेयर टॉप गेनर्स रहे.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

गुरुवार सुबह अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयर हरे निशान में दिखे. शुरुआती कारोबार में निवेशकों की अदाणी स्टॉक्स में अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही है.अदाणी एंटरप्राइजेज 15.10 रुपये चढ़कर 2,355.30 रुपये पर पहुंच गया. अदाणी ग्रीन एनर्जी 1.04% बढ़कर 973.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. अदाणी टोटल गैस 8.45 रुपये चढ़कर 606.30 रुपये पर पहुंचा, जबकि अदाणी पोर्ट्स 23 रुपये यानी 1.66% की तेजी के साथ 1,412.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. अदाणी पावर भी 1.41% की बढ़त के साथ 643.40 रुपये पर रहा. वहीं, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन 817.25 रुपये पर 0.68% ऊपर था. इसके अलावा, एनडीटीवी का शेयर 3.66% की मजबूती के साथ 157.50 रुपये तक पहुंच गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स शुरुआती सत्र में फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं यानी इनमें बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली.

निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स

निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स की लिस्ट में एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल रहे. वहीं, गिरावट वाले शेयरों में डॉ. रेड्डीज लैब्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स और हीरो मोटोकॉर्प शामिल रहे.