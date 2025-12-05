RBI के ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,100 के पार

भारतीय शेयर बाजार ने आज यानी 5 दिसंबर को RBI के रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती के बाद जोरदार तेजी दिखाई. फ्लैट ओपनिंग के बाद दोपहर के कारोबार में बाजार में तेजी आई.11:45 बजे सेंसेक्स 336 पॉइंट बढ़कर 85,601 पर पहुंच गया और निफ्टी 50 26,141 के स्तर को पार कर गया. निवेशकों की नजरें बैंकिंग और रेट-सेंसिटिव सेक्टर्स पर थीं, जिन्होंने बाजार को मजबूती दी.

RBI के फैसले का मार्केट पर असर

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया. MPC ने ‘न्यूट्रल' रुख बनाए रखने का फैसला भी किया. कम ब्याज दर का असर सीधे लोन और क्रेडिट ग्रोथ पर पड़ता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयर बाजार में तेजी आई.

बैंकिंग सेक्टर में रैली

आज का रैली खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर की वजह से हुई. HDFC Bank, ICICI Bank और SBI जैसे बड़े बैंक बढ़त में रहे. प्राइवेट सेक्टर के बैंक मजबूत बैलेंस शीट और बढ़ते लोन डिमांड के चलते टिके रहे. Nifty Bank ने अपने शुरुआती नुकसान से उबरकर मार्केट को मजबूती दी.

अन्य सेक्टर्स में भी तेजी

रेट-सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे Nifty Realty, Nifty Auto, Nifty Financial Services, Nifty PSU Banks और Nifty IT इंडेक्स भी हरे निशान थे. AU Small Finance Bank, Kotak Mahindra Bank और IDFC First Bank ने 1% से 1.5% तक की बढ़त दिखाई.

आरबीआई की ब्याज दर में कटौती से उम्मीद है कि लोन सस्ता होगा, क्रेडिट की मांग बढ़ेगी और बैंकिंग सेक्टर में मुनाफा बढ़ेगा. इस फैसले ने निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया और बाजार में नई तेजी लाई.