Stock Market Today: अमेरिका-ईरान तनाव से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 450 अंक टूटा, निफ्टी 24,300 के नीचे फिसला

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज यानी बुधवार को गिरावट के साथ खुला. मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे खराब संकेतों के चलते निवेशकों में घबराहट देखी गई, जिसका सीधा असर सेंसेक्स और निफ्टी पर पड़ा. बाजार के खुलने के साथ ही भारी बिकवाली का दबाव देखा गया जिससे सेंसेक्स 78,000 के नीचे आ गया.
सुबह करीब 9:15 बजे BSE सेंसेक्स 450.80 अंक (0.58%) टूटकर 77,729.92 पर कारोबार करता दिखा. वहीं निफ्टी 50 भी 123.40 अंक (0.51%) फिसलकर 24,275.30 पर आ गया.
किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर?
ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे अधिक 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा मीडिया, पीएसयू बैंक, रियल्टी, सीमेंट, मेटल, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी 1% तक नीचे फिसले. हालांकि, फार्मा और आईटी सेक्टर ने मजबूती दिखाई और ये शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे. निफ्टी फार्मा 0.73% चढ़ा. आईटी सेक्टर में भी 0.25% की हल्की बढ़त देखी गई.
टॉप गेनर्स और लूजर्स
सेंसेक्स में सन फार्मा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा के शेयरों में खरीदारी देखी गई. जबकि इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और भारती एयरटेल जैसे शेयरों में दबाव रहा. केवल लार्जकैप ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी सुस्ती रही.
तेल और एयरलाइंस कंपनियों के शेयर धड़ाम
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है. तेल की बढ़ती कीमतों के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और एयरलाइन शेयरों, दोनों में गिरावट देखी गई है. भारत पेट्रोलियम (4.22%), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (4.08%) और इंडियन ऑयल (3.31%) जैसी तेल कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई.वहीं दूसरी ओर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने की आशंका से एयरलाइन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में1.46% और स्पाइसजेट के शेयरों में 0.78% की गिरावट आई.
बाजार में गिरवट के पीछे की बड़ी वजह
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और समुद्री जहाजों पर हमलों की खबरों से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं.अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल (Brent Crude) करीब 3% बढ़कर 76.39 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड 3% से ज्यादा बढ़कर 72.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसके साथ ही अमेरिका द्वारा ईरान के तेल बेचने के लाइसेंस को रद्द करने की खबर ने बाजार के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है.
वहीं, अमेरिका के टेक शेयरों में बिकवाली और एशियाई बाजारों के मिले-जुले रुख का असर भारतीय निवेशकों के मूड पर पड़ा.
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