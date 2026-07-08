जम्मू-कश्मीर के शोपियां मे में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर गनी ढेर, मुठभेड़ के 4 दिन बाद शव बरामद
जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर गनी का शव मिलने की खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार दिन पहले शनिवार को सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया था. मुठभेड़ के चार दिन बाद जाकिर गनी का शव बरामद हुआ. शोपियां में शनिवार को शुरू किए गए एक एंटी-टेरर ऑपरेशन वाली जगह से एक अज्ञात शव बरामद किया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने IANS को पुष्टि की कि गोली चलने की कुछ आवाज़ें सुनी गईं और सुरक्षा बलों ने उनका जवाब दिया. इसके बाद की तलाशी के दौरान, हथियार और गोला-बारूद के साथ एक शव बरामद किया गया.
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