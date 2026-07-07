Stock Market Today: शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन रौनक, सेंसेक्स 78,000 के पार

भारतीय शेयर बाजार में आज, 7 जुलाई ,मंगलवार को भी तेजी का सिलसिला जारी है. सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स 106.64 अंकों (0.14%) की शानदार बढ़त के साथ 78,391.71 पर और निफ्टी 33.55 अंक (0.14%) चढ़कर 24,463.90 के हरे निशान पर खुले.

पिछले चार ट्रेडिंग सेशन्स में सेंसेक्स-निफ्टी 2.4% तक उछलकर अपने पिछले 10 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं.बाजार में इस बंपर उछाल और रौनक लौटने के पीछे मुख्य रूप से ये 3 बड़े कारण हैं...

1. बैंकों के शानदार तिमाही नतीजे (Q1 Results)

बाजार में इस रौनक की सबसे बड़ी वजह कंपनियों के शानदार तिमाही नतीजे हैं. खासकर बैंकिंग सेक्टर ने निवेशकों को काफी खुश किया है. बैंकों की मजबूत लोन ग्रोथ और उनके सॉलिड रिपोर्ट कार्ड ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिससे शेयर बाजार को जबरदस्त सपोर्ट मिला और खरीदारी में तेजी आई.

2. विदेशी निवेशकों (FPI) की दमदार वापसी

लंबे समय से बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर भारतीय बाजार की तरफ रुख कर लिया है. आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPIs) ने करीब ₹2.43 बिलियन की भारी खरीदारी की है. लगातार चौथे सेशन में विदेशी पैसा बाजार में आने से इस तेजी को नई रफ्तार मिली है.

3. सस्ता कच्चा तेल और मेहरबान मानसून

तीसरा बड़ा कारण ग्लोबल और घरेलू अर्थव्यवस्था के पॉजिटिव संकेतों से जुड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतें 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर बनी हुई हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है. इसके साथ ही, देश भर में मानसून की अच्छी और तेज बारिश ने भी बाजार का मूड एकदम पॉजिटिव कर दिया है.