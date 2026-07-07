India vs England 3rd T20I LIVE Score, IND vs ENG LIVE Updates: ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है. भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की इलेवन में एक बदलाव हुए हैं. प्रिंस यादव को रवि बिश्नोई की जगह इलेवन में शामिल किया गया है. सबकी नजर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर है. वैभव ने पिछले मैच में डेब्यू किया था और 10 गेंद में सिर्फ 14 रन रन बनाकर आउट हुए थे. वैभव ने अपनी पारी में दो छक्के लगाए थे. अब तीसरे टी-20 मैच में वैभव कितने रनों की पारी खेल पाते हैं यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है. इसके अलावा आज के मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, यह भी देखने वाली बात होगी. दूसरी ओर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया था. इंग्लैंड ने अपनी इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. (LIVE SCORECARD)

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन)

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग

भारतीय प्लेइंग 11

1 वैभव सूर्यवंशी, 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन (विकेटकीपर), 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 प्रिंस यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती

Here are the Live Score and Updates of India vs England 3rd T20I: