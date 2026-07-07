विज्ञापन
विशेष लिंक
16 minutes ago

India vs England 3rd T20I LIVE Score, IND vs ENG LIVE Updates: ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है. भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की इलेवन में एक बदलाव हुए हैं. प्रिंस यादव को  रवि बिश्नोई की जगह इलेवन में शामिल किया गया है. सबकी नजर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर है. वैभव ने पिछले मैच में डेब्यू किया था और 10 गेंद में सिर्फ 14 रन रन बनाकर आउट हुए थे. वैभव ने अपनी पारी में दो छक्के लगाए थे. अब तीसरे टी-20 मैच में वैभव कितने रनों की पारी खेल पाते हैं यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है. इसके अलावा आज के मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, यह भी देखने वाली बात होगी. दूसरी ओर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया था. इंग्लैंड ने अपनी इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. (LIVE SCORECARD)

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन)

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग

भारतीय प्लेइंग 11

1 वैभव सूर्यवंशी, 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन (विकेटकीपर), 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 प्रिंस यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती

Here are the Live Score and Updates of India vs England 3rd T20I:

Jul 07, 2026 21:37 (IST)
Link Copied
Share

IND vs ENG LIVE Updates: भारत की प्लेइंग 11

1 वैभव सूर्यवंशी, 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन (विकेटकीपर), 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 प्रिंस यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती

Jul 07, 2026 21:35 (IST)
Link Copied
Share

IND vs ENG LIVE Updates: भारतीय 11 में एक बदलाव

 रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव को भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. 

Jul 07, 2026 21:34 (IST)
Link Copied
Share

IND vs ENG LIVE Updates: भारत ने जीता टॉस

भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. 

Jul 07, 2026 20:51 (IST)
Link Copied
Share

IND vs ENG LIVE Updates: वैभव सूर्यवंशी से आतिशी पारी की उम्मीद

वैभव सूर्यवंशी टी20 में 1500 रन से 9 रन दूर हैं.

Jul 07, 2026 20:44 (IST)
Link Copied
Share

India vs England 3rd T20I LIVE: भारतीय प्लेइंग 11 पर नजर

पिछले मैच में रवि बिश्नोई काफी महंगे साबित हुए थे. ऐसे में अब इस मैच में क्या बिश्नोई अपनी जगह बना पाने में सफल रह पाएंगे, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है. 

Jul 07, 2026 20:43 (IST)
Link Copied
Share

India vs England LIVE: कितने बजे शुरू होगा मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा मैच रात 10 बजे से खेला जाएगा. 9:30 बजे टॉस होगा. 

Jul 07, 2026 20:42 (IST)
Link Copied
Share

India vs England LIVE: इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड ने तीसरे टी-20 के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. 

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग

Jul 07, 2026 20:41 (IST)
Link Copied
Share

India vs England Match LIVE: ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में तीसरा टी-20

भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में तीसरा टी-20 मैच खेला जाने वाला है. भारतीय टीम को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में यह मैच भारतीय टीम के लिए अहम है. सबकी नजर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
England Vs India 2026, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com