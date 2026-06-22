Stock Market Today: शेयर बाजार में लौटी रौनक ,सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार, जानिए तेजी की वजह

Stock Market Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार, 22 जून को भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) की शुरुआत शानदार बढ़त के साथ हुई है. सेंसेक्स करीब 300 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी एक बार फिर 24,000 के स्तर के पार निकल गया है. सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर बाजार में चौतरफा हरियाली देखने को मिली.सेंसेक्स 0.37% यानी 286.32 अंक की मजबूती के साथ 77,089.22 के स्तर पर खुला. निफ्टी 50 भी 0.31% यानी 75.55 अंक की बढ़त लेकर 24,088.65 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

शुरुआती कारोबार में बढ़ी तेजी, सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा उछला

शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है. सुबह 9:24 बजे तक निवेशकों की ओर से आ रही तगड़ी खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 0.57% यानी 434.89 अंकों की बड़ी छलांग लगाकर 77,237.79 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं दूसरी तरफ, निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 0.53% यानी 127.35 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ 24,140.45 के स्तर पर मजबूती से कारोबार करता दिखा.

पिछले शुक्रवार को आईटी (IT) शेयरों में मचे भारी हाहाकार के बाद आज निवेशकों ने राहत की सांस ली है. स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता (US-Iran Peace Talks) से आई पॉजिटिव खबरों ने ग्लोबल मार्केट बाजारों के साथ-साथ घरेलू निवेशकों का भी मूड सुधार दिया है.