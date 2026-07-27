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Share Market Open: हरे निशान में खुला बाजार, सेंसेक्‍स 588 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,900 के पार, रुपया भी उछला

Share Market in Green: मिडिल ईस्‍ट में एक बार फिर हमले थमने और ईरान-अमेरिका के बीच शांतिवार्ता की उम्‍मीद में भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुले. क्रूड ऑयल में भी आज बड़ी गिरावट देखी गई है.

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Share Market Open: हरे निशान में खुला बाजार, सेंसेक्‍स 588 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,900 के पार, रुपया भी उछला
Stock Market में आज तेजी देखी जा रही है.
(NDTV File Photo)

अमेरिका-ईरान के बीच एक बार फिर वार्ता की उम्‍मीद और कच्‍चे तेल में बड़ी गिरावट के बीच इस हफ्ते बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई है. सोमवार को सेंसेक्‍स 588 अंकों की बढ़त के साथ खुला और  76,600 के पार चला गया, जबकि NSE निफ्टी 50 में भी 170 अंकों की बढ़त देखी गई और ये 23,930 के पार चला गया. 

इससे पहले प्री-ओपन में ही सेंसेक्‍स में 400 अंकों की बढ़त देखी गई. कुछ ही मिनटों के अंदर सेंसेक्‍स 550 अंकों की बढ़त के साथ 76,609 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिखा. वहीं निफ्टी में भी 160 अंकों की बढ़त देखी गई और ये 23,900 के पार पहुंच गया. शुरुआती कुछ मिनटों में निफ्टी 50 करीब 23,928 के आसपास कारोबार करता दिखा. 

रुपये में भी सोमवार को उछाल देखा गया है. डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ खुला. सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 35 पैसे चढ़कर 96.18 रुपये के लेवल पर कारोबार करता दिखा. 

BSE सेंसेक्‍स पैक में लगभग हर शेयर ग्रीन 

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