Stock Market Today: सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 25,200 के पार, बैंकिंग शेयरों में तेजी

Stock Market Opening Bell: आज 10 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार में शुरुआत से ही पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रही है.आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले. ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और निवेशकों की खरीदारी की वजह से शुरुआती कारोबार में बाजार में उत्साह देखने को मिला.

सुबह 9:48 बजे तक सेंसेक्स 82,541.41 पर था, जो करीब 369 अंक (0.45%) की तेजी दिखा रहा था. वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स करीब 97 अंक (0.39%) की बढ़त के साथ 25,279.10 के स्तर पर पहुंच गया.

किन शेयरों में दिखी तेजी और कहां रही कमजोरी

आज के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंट, एनटीपीसी और एसबीआई शामिल हैं. इन शेयरों में शुरुआती घंटों में अच्छी तेजी देखने को मिली.वहीं, टाटा स्टील, टीसीएस, हिंदाल्को, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली.

सेक्टोरल मोर्चे पर, मेटल इंडेक्स में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि बैंक, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.बीएसई मिडकैप इंडेक्स लगभग स्थिर है, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.3% की तेजी दर्ज की गई.

बीते दिन बाजार में शानदार तेजी

बाजार ने गुरुवार को भी मजबूत क्लोजिंग दी थी. सेंसेक्स 398.44 अंक या 0.49% बढ़कर 82,172.10 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 135.65 अंक या 0.54% चढ़कर 25,181.80 के स्तर पर बंद हुआ.चौतरफा खरीदारी के चलते निवेशकों का भरोसा बना रहा और बाजार लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ता नजर आया.