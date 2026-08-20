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Stock Market Today: शेयर बाजार में तूफानी तेजी, 7 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसक्स 500 अंक उछला

Stock Market Today: शेयर बाजार में लगातार 7 दिनों से जारी गिरावट पर लगा ब्रेक! सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक उछला और निफ्टी 24,200 के पार पहुंचा. जानिए HDFC बैंक और LIC के शेयरों में क्यों आई बंपर तेजी.

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Stock Market Today: शेयर बाजार में तूफानी तेजी, 7 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसक्स 500 अंक उछला
Stock Market News Today:

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में धमाकेदार रिकवरी देखने को मिली है. पिछले सात दिनों से बाजार में जारी लगातार गिरावट पर ब्रेक लग गया है. गुरुवार को बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 500 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ 77,426 के स्तर पर पहुंच गया.

वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 128 अंक यानी 0.53% की तेजी दर्ज करते हुए 24,200 के  आंकड़े को पार कर गया. बाजार की इस तेजी से निवेशकों को बड़ी राहत मिली है.

आरबीआई (RBI) द्वारा LIC को HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% तक करने की हरी झंडी दिए जाने के बाद, दोनों कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया है. HDFC बैंक के 0.95% शेयर बढ़त के साथ 726.85 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि एलआईसी (LIC) के शेयरों में भी 0.71% की अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है. यह शेयर 416.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

सेक्टर के हिसाब से देखें तो सुबह के कारोबार में IT, मिड-स्मॉल IT एंड टेलीकॉम और मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई. इन सभी सेक्टर्स में 1 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली.

बता दें कि बाजार में पिछले 7 कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ था. हालांकि, मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इस तेजी से निचले स्तरों पर शॉर्ट-कवरिंग को बढ़ावा मिला है, जिससे आने वाले दिनों में बाजार में हल्की रिकवरी की संभावना नजर आ रही है.
 

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