वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मिलेगा मौका या नहीं? गौतम गंभीर ने दिया सीधा जवाब, बोले- संजू-अभिषेक के रहते

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी-20 मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा. पहले टी-20 में भारत की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है. गंभीर ने सीधे तौर पर कहा है कि वैभव टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने को लेकर इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि "उन्होंने इस टैलेंटेड युवा खिलाड़ी को समझाया कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, "कभी-कभी खिलाड़ी को अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है."
इस साल की शुरुआत में, वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा भारतीय बने. उन्होंने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना T20I डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ा. इसके बाद, वैभव पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल और 118 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की. हालांकि, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज और एशियन गेम्स से पहले जापान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टी-20 इंटरनेशनल मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. 15 साल के इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत की प्लेइंग 11 में वापसी की. इस मैच में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और 21 गेंदों पर 38 रन बनाए.
गंभीर ने जियो स्टार पर कहा, "यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था. हां, वह अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है.. और एक और बात, सोशल मीडिया या बाहर की बातें प्लेइंग इलेवन तय नहीं करतीं." गंभीर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम में किसे, या कोच और कप्तान को किसे लगता है कि वह हमें मैच जिता सकता है, या सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन क्या है, और किसने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है. क्योंकि अगर वैभव आज खेलते हैं, तो मेरे और उस खिलाड़ी के बीच मुश्किल बातचीत होगी जिसे हम बाहर करेंगे, चाहे वह अभिषेक हों या संजू."
कोच गंभीर ने कहा, "इसलिए, हम अचानक उस कॉम्बिनेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने पिछले डेढ़ या दो सालों में इतना असर डाला हो, और तीन या चार बार नाकाम होने पर उन्हें बाहर करके किसी ऐसे युवा खिलाड़ी को खिलाएं जो बहुत टैलेंटेड हो और अच्छी फॉर्म में भी हो." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, कभी-कभी आपको अपने मौके का इंतजार करना होगा क्योंकि हम ड्रेसिंग रूम में वह सुरक्षा का माहौल बनाना चाहते हैं."
अब पहले टी-20 में मौका मिलना मुश्किल
जिस तरह से कोच गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग इलेवन में खेलने को लेकर अपनी राय दी है उससे यह बात साफ हो जाती है कि पहले टी-20 में वैभव को भारतीय इलेवन में मौका नहीं मिलेगा. यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में भारत के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन निभाने वाले हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.
वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में 9 गेंदों पर तेजी से 15 रन बनाए और भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर अपना गोल्ड मेडल बचाया. इसके साथ ही, 15 साल, छह महीने और 6दिन की उम्र में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वैभव सबसे युवा भारतीय बन गए. उन्होंने शूटर सौरभ चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने जकार्ता में हुए एशियन गेम्स 2018 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, तब उनकी उम्र 16 साल, तीन महीने और 9 दिन थी.
(IANS के इनपुट के साथ)
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