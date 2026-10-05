वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मिलेगा मौका या नहीं? गौतम गंभीर ने दिया सीधा जवाब, बोले- संजू-अभिषेक के रहते

गंभीर ने जियो स्टार पर कहा, "यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था. हां, वह अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है.. और एक और बात, सोशल मीडिया या बाहर की बातें प्लेइंग इलेवन तय नहीं करतीं." गंभीर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम में किसे, या कोच और कप्तान को किसे लगता है कि वह हमें मैच जिता सकता है, या सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन क्या है, और किसने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है. क्योंकि अगर वैभव आज खेलते हैं, तो मेरे और उस खिलाड़ी के बीच मुश्किल बातचीत होगी जिसे हम बाहर करेंगे, चाहे वह अभिषेक हों या संजू."

कोच गंभीर ने कहा, "इसलिए, हम अचानक उस कॉम्बिनेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने पिछले डेढ़ या दो सालों में इतना असर डाला हो, और तीन या चार बार नाकाम होने पर उन्हें बाहर करके किसी ऐसे युवा खिलाड़ी को खिलाएं जो बहुत टैलेंटेड हो और अच्छी फॉर्म में भी हो." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, कभी-कभी आपको अपने मौके का इंतजार करना होगा क्योंकि हम ड्रेसिंग रूम में वह सुरक्षा का माहौल बनाना चाहते हैं."

अब पहले टी-20 में मौका मिलना मुश्किल

जिस तरह से कोच गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग इलेवन में खेलने को लेकर अपनी राय दी है उससे यह बात साफ हो जाती है कि पहले टी-20 में वैभव को भारतीय इलेवन में मौका नहीं मिलेगा. यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में भारत के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन निभाने वाले हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में 9 गेंदों पर तेजी से 15 रन बनाए और भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर अपना गोल्ड मेडल बचाया. इसके साथ ही, 15 साल, छह महीने और 6दिन की उम्र में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वैभव सबसे युवा भारतीय बन गए. उन्होंने शूटर सौरभ चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने जकार्ता में हुए एशियन गेम्स 2018 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, तब उनकी उम्र 16 साल, तीन महीने और 9 दिन थी.

(IANS के इनपुट के साथ)

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