बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी, सेंसेक्स-निफ्टी में भारी गिरावट से निवेशकों के करोड़ों डूबे, ये हैं 3 बड़ी वजहें

Sensex, Nifty Today 21 January 2026: इस समय निवेशकों की सांसें थमी हुई हैं. बुधवार को लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा.बीते दो दिनों में सेंसेक्स-निफ्टी में जो बड़ी गिरावट आई थी, उसने निवेशकों के करोड़ों रुपये स्वाहा कर दिए हैं.

Share Market Updates: सेंसेक्स और निफ्टी के लाल निशान में रहने की क्या है असली वजह?
नई दिल्ली:

Share Market Today:  भारतीय शेयर बाजार के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी उथल-पुथल भरी रही है. शेयर बाजार में इस समय निवेशकों की सांसें थमी हुई हैं. आज यानी बुधवार, 21 जनवरी को भी निवेशकों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. आज लगातार तीसरा दिन है जब बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है. सुबह जब बाजार खुला तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही कमजोरी के साथ खुले, हालांकि बीच में कुछ मिनटों के लिए मामूली तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन बिकवाली के दबाव ने बाजार को फिर से लाल निशान में धकेल दिया.

बाजार में इस समय डर का माहौल है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से  अच्छे संकेतनहीं मिल रहे हैं और विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं.

बाजार में आज सुबह की तेज हलचल

सुबह 9:15 बजे, बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई. सेंसेक्स करीब 227 अंक यानी 0.28 प्रतिशत गिरकर 81,952 के स्तर पर खुला, वहीं निफ्टी में भी 56 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखी. बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों बाद सुबह 9:18 बजे के करीब हल्की खरीदारी लौटी और सेंसेक्स करीब 91 अंकों की बढ़त के साथ 82,272 पर पहुंच गया. लेकिन यह तेजी ज्यादा देर नहीं टिकी और 9:24 बजते-बजते बाजार फिर से लाल निशान में आ गया. फिलहाल निफ्टी 25,209 के आसपास कारोबार कर रहा है जो कल के मुकाबले करीब 0.091 प्रतिशत नीचे है.

बीते दिन शेयर मार्केट क्रैश

बाजार में आज की सुस्ती दरअसल बीते कल यानी मंगलवार की भारी गिरावट का असर है. मंगलवार को शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई थी, जिससे सेंसेक्स 1,066 अंकों यानी 1.28 प्रतिशत टूटकर 82,180 के स्तर पर बंद हुआ था.निफ्टी ने 353 अंक यानी 1.38 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ. यह पिछले नौ महीनों में निफ्टी के लिए एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी. सोमवार को भी बाजार करीब 324 पॉइंट गिरा था. इस तरह तीन दिनों से बाजार लगातार नीचे फिसल रहा है और निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब चुके हैं.

क्यों गिर रहा है बाजार? क्या है बड़ी वजह

बाजार में इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और यूरोप के बीच शुरू हुआ नया 'ट्रेड वॉर' है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई यूरोपीय देशों पर 10 से 25 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. इस फैसले ने दुनिया भर के निवेशकों को डरा दिया है क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड पर बुरा असर पड़ सकता है. 

जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका के सख्त रुख के कारण विदेशी निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कमजोर नतीजे का असर

भारतीय बाजारों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार शेयर बेच रहे हैं. सिर्फ जनवरी के महीने में ही विदेशी निवेशकों ने करीब 3 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेच दिए हैं, जो पिछले कई महीनों में सबसे बड़ी निकासी है. 

इसके साथ ही, कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक अच्छे नहीं रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है. जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं होता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली नहीं रुकती, तब तक बाजार में ऐसी ही उठापटक जारी रहने की आशंका है.

