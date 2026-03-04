ईरान-इजरायल जंग की आग में झुलसे देशों के बाजार, चीन, जापान, ताइवान मार्केट में दिखी बड़ी गिरावट

Iran-Israel War Impact Global Stock Market: ईरान-इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है. बुधवार की सुबह एशियाई बाजारों के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं रही. निवेशकों के बीच फैले डर की वजह से दक्षिण कोरिया से लेकर जापान और ताइवान तक के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए.

दक्षिण कोरिया KOSPI का हाल

सबसे गंभीर स्थिति दक्षिण कोरिया के बाजार KOSPI में देखने को मिली. मंगलवार को 7.2% की गिरावट के बाद, बुधवार सुबह तक यह सूचकांक 12.3% तक नीचे गिर गया. यह सबसे बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा सकती है. सियोल के बाजारों में सर्किट ब्रेकर लगने की नौबत आ गई है, क्योंकि निवेशक धड़ाधड़ अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं.

जापान और ताइवान भी सहमे

केवल कोरिया ही नहीं, बल्कि एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस युद्ध का असर झेल रही हैं.

जापान: टोक्यो का Nikkei 225 इंडेक्स 4.7% टूट गया. निवेशकों को डर है कि युद्ध लंबा खिंचने पर सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर बुरा असर पड़ेगा.

ताइवान: चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब कहे जाने वाले ताइवान का TAIEX भी 3.9% फिसल गया.

हॉन्गकॉन्ग: चीन के आर्थिक संकेतों और युद्ध के डर के बीच Hang Seng इंडेक्स में 3.1% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

क्यों गिर रहा है बाजार?