शेयर बाजार में बंपर उछाल: सेंसेक्स 730 अंक चढ़ा, निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब; अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

घरेलू बाजार में सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, फार्मा और कंज्यूमर सेक्टर्स में देखी गई.

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. ग्लोबल मार्केट से अच्‍छे संकेतों और लगातार तीसरे दिन के उछाल के बीच, सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार शुरुआत की और कारोबार के दौरान नई ऊंचाइयों को छुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 730 अंक से अधिक की छलांग लगाकर 85,300 के पार कारोबार कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 227 अंक उछलकर 26,112 के स्तर पर पहुंच गया. बैंक निफ्टी में भी 628 अंकों से ज्‍यादा की तेजी देखी गई, जिससे मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच गया है. वहीं अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयरों में 0.26 फीसदी से 2.26 फीसदी तक की तेजी देखी जा रही है. सबसे ज्‍यादा अदाणी एनर्जी के शेयरों में 22 रुपये की तेजी है. सुबह 11:30 बजे इसके शेयर 993.45 रुपये की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे थे. 

ग्लोबल संकेतों से मिला बूस्ट

बाजार में इस शानदार तेजी की मुख्य वजह ग्लोबल बाजारों में लगातार तेजी है. अमेरिका के खुदरा बिक्री (Retail Sales) और उपभोक्ता विश्वास (Consumer Confidence) जैसे प्रमुख आर्थिक डेटा कमजोर आने के बाद, दिसंबर 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इसी सकारात्मक सेंटीमेंट के चलते एशियाई बाजारों (जकार्ता, जापान, सियोल और चीन) और अमेरिकी बाजारों (डाउ जोंस, एसएंडपी 500, नैस्डेक) में भी शानदार तेजी देखी गई, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा.

ऑटो, मेटल, बैंक सेक्‍टर में तेजी 

घरेलू बाजार में सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, फार्मा और कंज्यूमर सेक्टर्स में देखी गई. मेटल सेक्‍टर की बात करें तो NSE निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.86% की बढ़त के साथ 10,096.05 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. SAIL, APL Apollo Tubes, जिंदल स्टेनलेस, टाटा स्टील, वेदांता और JSW स्टील जैसे बड़े नामों में जबरदस्त उछाल आया.

वहीं, NSE निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1.80% की तेजी के साथ 8,638.30 के नए हाई पर पहुँच गया. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का शेयर 1.57% चढ़कर ₹999 के नए शिखर पर पहुँचा. इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और बैंक ऑफ इंडिया इस इंडेक्स में टॉप गेनर्स रहे.

एक्‍सपर्ट्स का क्‍या कहना है?

MCX का शेयर लगातार तीसरे दिन चढ़ा और पहली बार ₹10,000 का स्तर पार कर एक नया हाई बनाया. सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, इंफोसिस और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स में शामिल थे. 

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कभी-कभी बाजार बिना किसी स्पष्ट कारण के ऊपर-नीचे होता है, जिसका कारण फ्यूचर्स एक्सपायरी डेट से जुड़ी टेक्निकल पोजिशनिंग हो सकती है. उन्होंने खुदरा निवेशकों को सलाह दी है कि वे ट्रेडिंग से बचें और धीरे-धीरे हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक जमा करें जो मौजूदा अस्थिरता के कारण आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध हो सकते हैं. 
 

