Nifty Hits Fresh All Time High: शेयर मार्केट में बंपर उछाल, निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर, निवेशकों पर बरसे 95,000 करोड़

Share Market Today: मोदी कैबिनेट की बुधवार की मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों के बाद गुरुवार को शेयर मार्केट तेजी के साथ खुला. निफ्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. निफ्टी ने गुरुवार को 26,277 का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 26,295.55 प्‍वाइंट्स पर पहुंच गया. सुबह मार्केट ओपन होते हुए निफ्टी तेजी के साथ खुला और कुछ ही देर में ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया. वहीं बेंचमार्क इंडेक्‍स सेंसेक्‍स (Sensex) भी सुबह करीब 9:45 बजे तक 172 प्‍वाइंट की तेजी के साथ 85,781 पर पहुंच गया.

निवेशकों पर बरसे 95 हजार करोड़

BSE पर लिस्‍टेड कंपनियों का मार्केट कैप 95 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा बढ़ गया. 26 नवंबर लिस्‍टेड शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,74,92,418 करोड़ रुपये था, जो कि गुरुवार, 27 नवंबर को मार्केट खुलने के बाद बढ़कर 4,75,88,427 करोड़ रुपये हो गया. इसका साफ मतलब है कि इन कंपनियों में पैसे लगाने वाले निवेशकों की दौलत भी 95 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा ही बढ़ गई है.

14 महीने बाद बना नया ऑल टाइम हाई

बेंचमार्क इंडेक्‍स निफ्टी 50 ने गुरुवार (27 नवंबर) को करीब 14 महीने बाद नया रिकॉर्ड स्‍तर छुआ. इससे पहले निफ्टी ने सितंबर 2024 में 26,277.35 का आंकड़ा छुआ था, जो कि 26 नवंबर 2025, बुधवार तक ऑल टाइम हाई बना रहा. गुरुवार को ये रिकॉर्ड टूट गया.

हर मोर्चे पर पॉजिटिव संकेत

बाजार खुलने से पहले ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिले थे. बुधवार की तेज रैली के बाद घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेशकों की आक्रामक खरीदारी ने बाजार के प्रति सेंटीमेंट को और मजबूत किया. साथ ही अमेरिकी से लेकर एशियाई मार्केट तक, हर मोर्चे पर आंकड़ों ने बाजार में रैली को समर्थन दिया. एनालिस्‍ट्स का मानना है कि मार्केट क्‍लोज होने से पहले सीमित दायरे में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है, जबकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड मजबूत बना हुआ है.

FII-DII की जबरदस्त खरीदारी

दिसंबर सीरीज की शुरुआत ही शानदार रही है. इसके पहले दिन FIIs ने कैश मार्केट में करीब 4,800 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी की, जबकि डेरिवेटिव और बाकी सेगमेंट मिलाकर कुल 7347 करोड़ रुपये की नेट पॉजिशन बनाई. दूसरी ओर घरेलू फंड्स (DIIs) ने भी लगातार 63वें ट्रेडिंग दिन खरीदारी जारी रखी और 6,248 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. मार्केट में लगातार पैसा आने से इसे मजबूत सहारा मिला और गुरुवार को भी इसका असर दिख रहा है.

