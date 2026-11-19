Share Market Today: शेयर बाजार में गुरुवार (19 नवंबर) को जोश देखने को मिला और सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स (Sensex) 989.94 अंक यानी 1.21 फीसदी की बढ़त के साथ 83,021.75 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) 286.35 अंक यानी 1.14 फीसदी की मजबूती के साथ 25,514.30 पर बंद हुआ. सेक्टर के हिसाब से ऑटो इंडेक्स 4.3 फीसदी उछला, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3 फीसदी चढ़ा जबकि निफ्टी बैंक, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक 1-2 फीसदी ऊपर रहे.

गुरुवार के कारोबार में Maruti Suzuki, Eicher Motors, M&M, HUL और Tata Motors Passenger Vehicles निफ्टी के टॉप गेनर रहे. वहीं Infosys, Tech Mahindra, Eternal, TCS और HCL Technologies निफ्टी के टॉप लूजर रहे.

ऑटे शेयरों में तूफानी तेजी

19 नवंबर को एनएसई पर ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली. मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स पीवी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स समेत सभी प्रमुख ऑटो शेयरों में जमकर खरीदारी हुई. इस बढ़त की वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक की कीमतों में गिरावट आने से ऑटो कंपनियों की लागत घटने की उम्मीद बढ़ी है. कारोबार के अंत में मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर बीएसई पर 957.70 अंक यानी 7.58 फीसदी तेजी के साथ 13,599 के लेवल पर बंद हुए.

नए हाई पर पहुंचा बैंक निफ्टी

बैंक निफ्टी इंडेक्स गुरुवार को 63,063 के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. इस तेजी में सरकारी बैंकों का अहम योगदान रहा. बैंकिंग शेयरों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा तेजी देखी गई. इनमें 4.8 फीसदी, 3.6 फीसदी और 3 फीसदी की मजबूती देखने को मिली.

निवेशकों ने छापे 4.35 लाख करोड़ रुपये

18 नवंबर, 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 5,07,65,175.93 करोड़ रुपये था जबकि 19 नवंबर, 2026 को यह बढ़कर 5,12,00,836.05 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस तरह 19 नवंबर को निवेशकों की पूंजी में 435,660.12 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

PNB के शेयरों में जोरदार तेजी

आठ कारोबारी दिनों में सात दिनों में रैली के साथ पंजाब नेशनल बैंक का शेयर गुरुवार को नए हाई पर पहुंच गया. 8 नवंबर को करीब आधे फीसदी की गिरावट के साथ बीएसई पर 125.75 पर बंद हुआ था और आज यह कारोबार के दौरान 156 के लेवल के पार चला गया.

18 नवंबर को बाजार में आई थी गिरावट

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ था. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी टूटकर 82,031.81 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी गिरकर 25,227.95 पर बंद हुआ था.

