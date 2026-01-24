विज्ञापन
विशेष लिंक

8th Pay Commission से पहले ही 20% तक बढ़ा दी सैलरी-पेंशन! RBI, बीमा कंपनियों समेत इन कर्मियों और पेंशनर्स को होगा फायदा

सरकार ने RBI, सरकारी बीमा कंपनियों समेत बड़ी संख्‍या में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ा दी है. PSGIC के कर्मचारियों का वेतन 12.41 प्रतिशत बढ़ेगा, नाबार्ड कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

Read Time: 3 mins
Share
8th Pay Commission से पहले ही 20% तक बढ़ा दी सैलरी-पेंशन! RBI, बीमा कंपनियों समेत इन कर्मियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
Salary Pension Hike News: सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी खबर

देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों सबसे ज्‍यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की है. हो भी क्‍यों नहीं, उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन में मोटा इजाफा जो होने वाला है. हालांकि इसमें अभी देर है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने RBI, नाबार्ड (NABARD) और सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मियों और पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन वगैरह बढ़ा दी है. जी हां, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) यानी सरकारी बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रिटायर्ड कर्मियों की मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में भी संशोधन किया है. 

8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगियों के टेक-होम पे (take-home pay) और पेंशन में मोटा इजाफा होगा. 

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? 

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगा. कुल वेतन बिल में कुल वृद्धि 12.41% होगी, जिसमें मौजूदा मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) पर 14% की वृद्धि शामिल है. इस संशोधन में 1 अप्रैल, 2010 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए NPS योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करना भी शामिल है.

PSGIC के पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन सरकार ने PSGIC के पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30% की एकसमान दर पर पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया है. केंद्र सरकार के इस कदम से कुल 15,582 मौजूदा पारिवारिक पेंशनर्स में से 14,615 को लाभ होने की उम्मीद है.

Latest and Breaking News on NDTV

PSGICs के तहत किन कंपनियों के कर्मियों-पेंशनर्स को होगा फायदा? 

  • नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL)
  • न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL)
  • ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)
  • यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL)
  • जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC)
  • एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (AICIL)

नाबार्ड के कर्मियों-पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?  

1 नवंबर, 2022 से प्रभावी, नाबार्ड (NABARD) में सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि लगभग 20% है. नाबार्ड के उन सेवानिवृत्त लोगों की मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन, जो मूल रूप से नाबार्ड द्वारा भर्ती किए गए थे और 1 नवंबर, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, अब पूर्व-आरबीआई नाबार्ड सेवानिवृत्त लोगों के बराबर कर दी गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

आरबीआई (RBI) के पेंशनर्स को कितना फायदा? 

अब ये भी जान लेते हैं कि RBI के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन क्या है. केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. स्वीकृत संशोधन के तहत, 1 नवंबर, 2022 से मूल पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10% की वृद्धि की जाएगी. इसके परिणामस्वरूप सभी रिटायर्ड कर्मियों के लिए मूल पेंशन में 1.43 के गुणक (factor) से प्रभावी बढ़ोतरी होगी.

ये भी पढ़ें: 'बेटे अग्निवेश ने जो सपने देखे थे, मैं पूरे करूंगा', वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल की ये पोस्‍ट भावुक कर देगी 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salary Hike, Pension Hike, Salary Hike Calculator, Pension Hike Update 2026, 8th Pay Commission
Get App for Better Experience
Install Now