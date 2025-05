अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सहकारी संघवाद की प्रभावशीलता को दर्शाता है.सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. गौरतलब हो कि अप्रैल, 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये था.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर बधाई दी है. उन्होंने लिखा है कि, "करदाताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता, जिनके योगदान और जीएसटी ढांचे में विश्वास ने राष्ट्र की प्रगति को गति दी है. उनका योगदान विकसित भारत के निर्माण के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और राज्य जीएसटी प्राधिकरणों के समर्पित प्रयासों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, जो भारत के जीएसटी ढांचे में समान भागीदार बने हुए हैं."

Gross GST collections for April 2025 stood at ₹2.36 lakh crore, marking a 12.6% increase over the gross collection of ₹2.10 lakh crore in April 2024.



Net GST collections for the April 2025 reached ₹2.09 lakh crore, reflecting a 9.1% growth compared to the net collection of…